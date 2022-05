Barrages Ligue 2: le rêve se poursuit pour Auxerre, tombeur de Sochaux aux tirs au but

Après 120 minutes inégales, Auxerre a décroché son billet pour le barrage d'accession en s'imposant à l'Abbé Deschamps face à Sochaux au bout des tirs au but (0-0, 5-4 TAB). Les hommes de Jean-Marc Furlan affronteront le 18e de Ligue 1.

Les supporters de l'AJ Auxerre n'ont pas pu se retenir d'envahir la pelouse de l'Abbé Deschamps au coup de sifflet final du play-offs face à Sochaux. Après 120 minutes intenses et disputées, les hommes de Jean-Marc Furlan ont décroché leur qualification pour le barrage d'accession en Ligue 1 après s'être imposés face à Sochaux aux tirs au but (0-0, 5-4 TAB). Un véritable soulagement pour l'équipe auxerroise, 3e de Ligue 2 derrière Toulouse et Ajaccio.

Kitala malchanceux

Parfaits dans l'exercice des tirs au but, les Auxerrois ont pu remercier Donovan Léon d'avoir sorti la tentative du malheureux Yann Kitala, seul joueur à avoir échoué. Avant cela, les Sochaliens n'ont cadré qu'une seule frappe en 120 minutes, au contraire de l'AJA (5), dans une rencontre assez pauvre en occasion où les joueurs ont puisé dans leur réserve.

Les Auxerrois ont désormais six jours pour préparer leur barrage. Ce sera soit face à Metz, soit Saint-Étienne, soit Bordeaux, même si la dernière option semble très peu probable puisque les Girondins ont trois points de retard et une grande différence de but à combler pour terminer 18e. Le barrage d'accession aller est prévu jeudi 26 mai à 19 heures sur la pelouse de l'AJA. Le match retour sera sur la pelouse de la formation de Ligue 1, dimanche 29 mai à 19 heures.