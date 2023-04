Bordeaux-Bastia: les excuses de Ducrocq après son coup de pied sur Bokele

Coupable d'un mauvais geste sur Malcom Bokele lors de la rencontre tendue entre Bordeaux et Bastia (2-0) samedi, Tom Ducrocq a présenté ses excuses dans un message Instagram.

"Mon comportement lors du match Bordeaux-Bastia est indigne de mes valeurs, de mon éducation et de l’image qu’un sportif de haut niveau doit véhiculer sur les terrains et en dehors des enceintes sportives. La bagarre générale qui a émaillé cette rencontre sous tension, la volonté de défendre mes coéquipiers par solidarité et la bêtise, surtout, m’ont fait craquer."

Un coup de pied sur Bokele

Dans un message posté ce mercredi en story Instagram, Tom Ducrocq adresse ses excuses à Malcom Bokele, après son mauvais geste samedi au Matmut Atlantique. Dans une fin de rencontre électrique, marquée par une grosse échauffourée, Ducrocq avait totalement dérapé. Sur des images diffusées par beIN Sports, on peut le voir adresser un coup de pied à Bokele, qui se trouve alors au sol.

Le message de Bokele © Capture d'écran Instagram

"Avec la force de la sincérité, je tiens à réitérer mes excuses envers Malcom Bokele. Je tiens également à m’associer au communiqué du SC Bastia par lequel le club et moi-même condamnons avec la même fermeté les insultes racistes qui ont visé Malcom Bokele. La lutte contre toutes les formes de discrimination est pour moi la valeur la plus importante véhiculée par ma passion, le football", écrit Ducrocq dans son message, alors que la commission de discipline de la LFP se réunit ce mercredi pour juger les incidents survenus lors de ce match remporté 2-0 par les Girondins.

Après le match, le club bordelais avait dénoncé des injures racistes proférées après la rencontre sur les réseaux sociaux contre son défenseur camerounais. Les Girondins, "fermement engagés dans cette lutte contre le racisme et toutes formes de discriminations", ont indiqué qu'ils envisageaient "les poursuites possibles pour que les faits survenus ce jour ne restent pas impunis".