Bordeaux-Bastia: "Plus que de la provocation", Brouard allume les Girondins après un match très chaud

A l’issue d’une rencontre électrique qui s'est terminée par deux cartons rouges, Bordeaux a réalisé une très belle opération pour la montée en L1 en battant Bastia (2-0) samedi lors de la 30eme journée de Ligue 2 samedi au Matmut-Atlantique. Si Régis Brouard, le coach du club corse, ne conteste pas la supériorité des Girondins, il a taclé l’attitude des joueurs de David Guion après la rencontre.

Un pas de plus vers la Ligue 1 pour les Girondins de Bordeaux. Avant les autres résultats de la 30e journée de Ligue 2, l’équipe de David Guion a consolidé sa deuxième place au classement en battant Bastia 2-0 samedi, au Matmut-Atlantique.

Un match très très chaud, qui s’est terminé par une bagarre générale impliquant aussi certains membres des staffs techniques. Migouel Alfarela côté bastiais et Malcom Bokele côté bordelais ont été exclus, laissant les deux formations à dix pour les dernières secondes. Dur à avaler pour les Bastiais, désormais relégués à huit points de leur adversaire du jour.

"Il y a des choses qui ne se disent pas", estime Brouard

Mais au-delà de la mauvaise opération au classement, Régis Brouard regrettait surtout l’attitude des Girondins: "Parfois, il faut assumer certaines paroles, a réagi à chaud le coach de Bastia au micro de beIN Sports. J’assume ce que je fais et ce que je ne fais pas. Sur le terrain, pas de problème, Bordeaux a mérité sa victoire. Il y a de la maitrise, de bons joueurs. Dans la vie, il ne faut pas oublier d’où on vient. De temps en temps un peu d’humilité… Il faut faire attention quand même. Il y a des choses qui ne se disent pas. Après, je ne vais pas chialer, ce n’est pas dans ma nature mais il faut rester tranquille."

Ses joueurs ont-ils été la cible de provocations? "Plus que des provocations, bien sûr, à travers les mots, les attitudes, les gestes… ça va!", souffle Régis Brouard dans une colère froide. Il en a rajouté une couche en conférence de presse : "Je ne vais pas faire de leçon de vie mais gardez un peu d'humilité. Il y a des gestes, des mots, gardez-les pour vous, s'il vous plait!" Et d'ajouter en direction des journalistes: "Ne tirez pas sur le Sporting."

Guion: "Mes joueurs ne sont pas dans la provocation"

Interrogé dans la foulée sur ces supposées provocations, David Guion ne partage pas cet avis : "Si ça avait été le cas, on n’aurait pas maitrisé le match comme on l’a fait d’un point de vue tactique, affirme l’entraîneur de Bordeaux. Dans la tête, les garçons étaient lucides. Ce n’est pas dans leur ADN de faire ça. Peut-être qu’il y a eu des échanges sur le terrain, comme il y en a régulièrement. Mais en aucun cas mes joueurs sont dans la provocation. Sinon, au bout d’un moment, on serait sanctionné. J’ai des garçons qui sont concentrés sur leur objectif."

La montée en Ligue 1 sera encore dans les esprits des Bordelais dans une semaine pour le choc face au FC Metz au stade Saint-Symphorien (samedi à 15h). Bastia accueillera Annecy.