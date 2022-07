Bordeaux: la FFF valide le maintien des Girondins en Ligue 2

Le comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) s’est prononcé en faveur du maintien de Bordeaux en Ligue 2, ce mercredi, déjugeant la DNCG qui avait prononcé une rétrogradation administrative du club en National 1.

Bordeaux évoluera en Ligue 2 cette saison. Le comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) a validé ce mercredi le maintien du club au deuxième échelon, où il avait été relégué sportivement en mai dernier. Dans le détail, neuf participants ont voté pour le maintien, quatre se sont abstenus et un a voté contre. La FFF a suivi l'avis favorable du CNOSF, lundi. Celui-ci était seulement consultatif mais déjugeait la décision de la DNCG de reléguer administrativement le club en Ligue 2. Le CNOSF avait jugé "excessive" cette sanction si elle était maintenue en l'état et compte tenu des améliorations apportées au dossier.

Le club sera soumis à des mesures de contrôle financier

La décision de la FFF s'accompagnera de mesures de contrôle financier autour du club, comme l'indique le communiqué de l'instance. "Le comité exécutif de la Fédération Française de Football, réuni ce jour, a pris la décision d’accepter la proposition de conciliation formulée par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), en date du 25 juillet 2022, concernant le maintien du FC Girondins de Bordeaux en Ligue 2 BKT, annonce le texte. Le comité exécutif de la FFF demande à la Direction Nationale du Contrôle de Gestion des clubs professionnels (DNCG) de convoquer le FC Girondins de Bordeaux pour juger de toute mesure immédiate de suivi et de contrôle à son encontre. Le comité exécutif de la FFF demande également à la DNCG d’exercer un contrôle financier renforcé et régulier du club durant la saison 2022-2023."

Les Girondins ont assuré leur présence en Ligue 2 en améliorant leur dossier, en faisant notamment passer la dette de 53 à 13,5 millions d'euros et en bouclant un budget pour la saison 2022-2023. Une rétrogradation administrative en National aurait entraîné un dépôt de bilan, puis une liquidation judificaire, faute de recettes suffisantes.

Le club va désormais pouvoir se tourner vers le terrain puisque la reprise du championnat est programmée dans trois jours. Rien n'a encore filtré sur un potentiel report du premier match de Bordeaux, programmé samedi (19h) contre Valenciennes, au Matmut-Atlantique. Le groupe de supporters Ultra Marines a fait part de son "immense soulagement". Le FC Villefranche-Beaujolais, qui aurait pris place de Bordeaux en Ligue 2 en cas de rétrogradation, évoluera en National 1.