Bordeaux: visioconférence, possibilité aux votants de s'abstenir... comment va se passer la réunion du Comex mercredi

Le comité exécutif de la FFF se réunit mercredi matin à partir de 10h30 en visioconférence pour évoquer notamment l’avenir des Girondins de Bordeaux. Quatorze personnes vont prendre part aux votes, avec la possibilité de s'abstenir s'ils se sentent trop proches du dossier.

Les Girondins de Bordeaux vont bientôt être fixés sur leur sort. Le comité exécutif de la FFF se réunit ce mercredi matin à partir de 10h30 en visioconférence pour évoquer l’avenir du club de Gérard Lopez après que le comité national olympique et sportif français ait rendu ce lundi 25 juillet un avis favorable au maintien du club en Ligue 2. Mais la décision finale appartient, maintenant, au Comex de la Fédération.

Pour rappel, la DNCG a refusé le 5 juillet dernier le nouveau plan présenté par le club pour sortir de l’impasse budgétaire 2022-2023 et se maintenir en Ligue 2. Condamné à la rétrogradation en National, le club avait dénoncé une décision "injuste, inacceptable et incompréhensible" avant de saisir le CNOSF.

Le dossier des Girondins en priorité

Lors de la réunion, quatorze personnes sont susceptibles de prendre part au vote autour du président Nöel Le Graët: Philippe Diallo (vice-président du Comex), Laura Georges (secrétaire générale), Aline Riera (trésorière) et huit autres membres: Jean-Michel Aulas, Eric Borghini, Albert Gemmrich, Hélène Schrub, Marc Keller, Philippe Lafrique, Pascal Parent et Jamel Sandjak. Auxquels il faut ajouter les deux présidents de la ligue amateur et professionnelle : Vincent Nolorgues et Vincent Labrune.

La plus haute instance du football français va se réunir en visioconférence. Seuls les administratifs et le juridique seront présents au siège à Paris. L’emploi du temps des uns et des autres, avec notamment la demi-finale de l’Euro pour l’équipe de France féminine face à l’Allemagne le soir même à Milton Keynes ne facilite pas le présentiel. Outre quelques validations de procès-verbaux de commissions, le dossier des Girondins constituera l’essentiel de l’ordre du jour.

Possibilité d'abstention

Après discussions, avis des uns et des autres sur le sujet, il sera procédé à un vote avec la possibilité pour certains de s’abstenir, si ces derniers estiment qu’ils sont trop proches du dossier. L’objet du vote : suivre ou non la proposition du CNOSF. A savoir maintenir Bordeaux en Ligue 2, comme le préconise l'instance après conciliation, ou rester sur la rétrogradation en National 1.

Pour cela, il faudra prendre en compte les conséquences que cela pourrait avoir sur l’ensemble du club. L’équipe masculine et son centre de formation mais aussi l’équipe féminine, qui ne pourrait pas rester en D1 féminine en cas de liquidation de la section professionnelle, sans parler de l’ensemble des salariés des Girondins de Bordeaux.