Ligue 2: la réaction de Villefranche à l’avis du CNOSF en faveur de Bordeaux

Le club de Villefranche-Beaujolais a réagi mardi à l’avis du CNOSF en faveur d’un maintien de Bordeaux en Ligue 2. Le club rhodanien en appelle à la Fédération Française de football alors que la préparation de sa saison 2022-2023 se retrouve directement bouleversée par l’avenir des Girondins.

Battu par Quevilly-Rouen Métropole lors des barrages L2/N1, le club de Villefranche-Beaujolais espère toujours évoluer en Ligue 2 lors de la saison 2022-2023. En raison de la rétrogradation administrative de Bordeaux décidée par le DNCG, la formation du président Philippe Terrier a entamé les démarches pour répondre au cahier des charges de la LFP afin de jouer en deuxième division. Mais l’avis du CNOSF rendu lundi et favorable aux Girondins risque bien de mettre fin au rêve du FCVB. Au lendemain de cette consultation et avant la réunion du Comex, qui décidera mercredi matin de l’avenir des Girondins, Villefranche-Beaujolais a assuré que sa situation était difficile à vivre depuis quelques semaines.

"Le club tient tout d’abord à rappeler qu’il est, selon le règlement, lié au destin des Girondins de Bordeaux depuis l’annonce de la rétrogradation de ces derniers, a ainsi indiqué le récent troisième de National dans un communiqué publié sur son site. Le FCVB est donc, depuis cette date, dans l’incapacité de préparer sa saison 2022-2023: Recrutement joueurs et salariés, partenariats, merchandising, campagne d’abonnement, stade… Cette situation dure depuis bientôt un mois et nous sommes désormais à quelques jours du début du championnat 2022-2023."

Villefranche regrette "un impact négatif et irrévocable sur la saison"

A quelques jours de la première journée de Ligue 2, prévue du 30 juillet au 1er août, Villefranche, dont le stade n'est pas homologué pour évoluer en L2, semble en avoir assez de cette incertitude. Entre la pause dans le recrutement estival et son engagement auprès de Gueugnon pour occuper le stade en cas d’accession à la deuxième division, le FCVB a critiqué cette période d'incertitudes.

"L’impact de cette période d’attente est donc d’ores et déjà néfaste à la progression de notre club et elle aura un impact négatif et irrévocable sur notre saison 2022/23 en Ligue 2 ou en National, a encore pesté la formation rhodanienne dans son document. Le FC Villefranche-Beaujolais, et tous les autres clubs amateurs, se battent quotidiennement pour faire vivre nos territoires et pour présenter des budgets cohérents afin de proposer un environnement stable à toute cette jeunesse qui est le ciment de notre nation championne du monde en titre et cela mérite donc un minimum de considération."

Après l’avis favorable du CNOSF pour le maintien des Girondins en Ligue 2, la situation paraît mal engagée pour Villefranche. Dernier espoir pour l’actuel pensionnaire de National, la FFF et les membres du Comex. Mercredi à partir de 10h30, quatorze dirigeants du football tricolores vont trancher définitivement sur la relégation ou la survie de Bordeaux.

"Le club a toujours eu foi en l’impartialité de nos instances footballistiques, a conclu l’entité dirigée par Philippe Terrier. Il reste persuadé que le COMEX, fervent défenseur du football amateur, s’assurera que, dans le monde du football, les règles sont les mêmes pour tous."