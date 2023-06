Bordeaux-Rodez: ce que risque le supporter bordelais qui a bousculé le buteur Buades

Le supporter bordelais, qui a poussé vendredi soir le joueur de Rodez Lucas Buades lors de la dernière journée de Ligue 2, sera jugé en correctionnelle en novembre. Il risque une peine de prison et une grosse amende.

Il est l'homme par qui le match entre Bordeaux et Rodez a basculé vendredi soir. Le supporter qui a poussé Lucas Buades à la 23e minute de jeu, ce qui a provoqué l'arrêt du match de la 38e journée de Ligue 2, sera jugé devant le tribunal correctionnel de Bordeaux fin novembre.

Jusqu'à un an de prison et 15.000 euros d'amende

Les poursuites visées à l'encontre du supporter ont pour motif: ‘‘pénétration sur une aire de compétition d’une enceinte sportive ayant troublé la compétition’’ et ‘‘violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d’un jour, aggravées par la préméditation’’. "Le parquet va requérir son placement sous contrôle judiciaire", précise le procureur adjoint de Bordeaux, Olivier Etienne.

La peine encourue est d'un an de prison et 15 000 euros d'amende. Lucas Buades, le joueur de Rodez victime de l'agression, a été entendu ce dimanche matin. L'ailier a déposé plainte. Le joueur a été examiné par un médecin légiste. "Il n’a constaté aucune lésion et a établi une incapacité totale de travail d’un jour au vu des doléances exprimées par la personne examinée", ajoute le procureur adjoint.

Des diagnostics qui prouvent que la violence du choc est bien moins importante que ce qui avait été constaté le soir du match. La commission de discipline de la LFP doit statuer ce lundi 13h30. Les conclusions seront très attendues par Bordeaux et Rodez, qui ignorent dans quelle division ils évolueront la saison prochaine, mais aussi par le FC Annecy, concerné dans la lutte pour le maintien face au RAF.