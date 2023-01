Caen: l'épouse de Stéphane Moulin est décédée

Le Stade Malherbe de Caen a annoncé ce mercredi le décès de l'épouse de son entraîneur Stéphane Moulin, qui luttait contre la maladie.

Stéphane Moulin est endeuillé. Par un communiqué ce mercredi, le Stade Malherbe de Caen a annoncé la disparation d'Armelle Moulin, l'épouse de l'entraîneur du club normand qui souffrait d'un cancer.

Stéphane Moulin s'était mis en retrait en ce début d'année

"Les pensées du Président Olivier Pickeu et Pierre-Antoine Capton, des actionnaires, de l’ensemble des salariés et des bénévoles du club vont à la famille et aux proches. En ce moment difficile, le Stade Malherbe Caen est plus que jamais uni derrière son entraîneur et ses enfants", indique le communiqué.

Après le match de Coupe de France face à Vire le 21 décembre dernier, le technicien s'était mis en retrait de ses fonctions pour rester au chevet de sa compagne. En l'absence de Stéphane Moulin, c'est son adjoint Patrice Sauvaget qui occupait la place sur le banc. Mardi soir, le Stade Malherbe de Caen a tenu en échec Bordeaux (2-2) au Stade Michel-d'Ornano lors de la 18e journée de Ligue 2 et pointe à la 8e place.