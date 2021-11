Caen: les supporters détournent une chanson d'Orelsan après une défaite

A l'occasion d'une affiche de Ligue 2 ce samedi entre Caen et le Paris FC, le groupe de supporters We are Malherbe a repris une chanson du rappeur Orelsan, fan du club caennais et présent pour l'occasion. Sur un air de La terre est ronde, l'un des plus grands tubes de l'artiste local, les supporters ont ironisé sur la défaite de leur équipe (1-0).

Fan du Stade Malherbe de Caen, Orelsan rêvait que les supporters de son club de coeur reprennent l'une de ses chansons. Son souhait a été exaucé ce samedi lors de la rencontre de Ligue 2 au Stade Michel d'Ornano face au Paris FC. Si le club caennais s'est incliné (1-0), le groupe de supporters We are Malherbe a repris le titre La terre est ronde, l'un des plus grands tubes de la carrière de l'artiste local.

"Au fond, j’aime le Stade Malherbe, je ne sais pour quelle raison. Non seulement on ne fait que de perdre, mais en plus on perd a la maison", ont repris en choeur les supporters du groupe We are Malherbe. Postée sur les réseaux sociaux, la vidéo a été vue par des centaines de milliers de personnes en quelques heures.

Orelsan bientôt ambassadeur du club?

En plein coeur de l'actualité avec la sortie de son quatrième album Civilisation, Orelsan a eu l'occasion d'entendre en personne sa chanson reprise par les supporters. Le rappeur a donné le coup d'envoi de la rencontre, lui qui l'avait déjà fait par le passé pour une affiche de Coupe de France face au PSG.

Dans son dernier album, sorti cette semaine, Orelsan a encore placé quelques références à son club de coeur. "J’rejoins mon père au stade, on prend deux buts on prend deux bières. J’rentre chez moi j’allume Fifa, j’reprends Malherbe, j’continue d’perdre", chante par exemple Orelsan dans son morceau Seul avec du monde autour.

Ce samedi, Orelsan a réalisé aussi une séance de dédicace avant la tenue du match, réunissant plus de 2.000 personnes. Dans un entretien à Ouest France ces derniers jours, Orelsan a affiché aussi son envie de participer à la vie du club. "Pierre-Antoine Capton (copropriétaire et président du conseil de surveillance, NDLR) a dit qu'il me verrait bien jouer un rôle d'ambassadeur. Ça me dit bien de faire partie de l'aventure. Malherbe, c’est mon club de cœur, un point central de la ville, et j’ai envie de me recentrer à Caen, où je passe déjà les deux tiers de mon temps", confiait l'artiste de 39 ans.