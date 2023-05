Ligue 2: bataille à trois pour la montée, course au maintien… Les enjeux de l'avant-dernière journée

Ce vendredi a lieu la 37e journée de Ligue 2. Un moment du championnat qui pourrait créer des rebondissements inattendus, que ce soit dans la course à la montée ou au maintien. Leader du championnat, Le Havre reste sur deux défaites de suite et est dans le viseur de Bordeaux et Metz. Tandis que plus bas, sept équipes dont Pau, Laval et Dijon ne sont pas assurées de continuer en L2.

Un vendredi de tous les dangers, ceci résume parfaitement la 37e journée de Ligue 2 qui se tiendra à partir de 20h45. Que ce soit dans la première ou la dernière partie du classement, rien n’est encore joué, et les résultats du soir pourraient offrir des rebondissements encore inespérés il y a quelques semaines. Surtout pour Le Havre qui avec ses deux défaites de suite, peut encore perdre une montée qui semblait pratiquement assurée.

Le Havre peut tout perdre

Le Havre (1er, 71 points) a l'art de se compliquer la vie. Leaders du championnat depuis plusieurs semaines, les hommes de Luka Elsner restaient il y a peu sur une belle série de 32 matchs sans défaite. Une superbe série censée leur garantir pratiquement la montée en Ligue 1, mais les deux revers de suite des Havrais (contre Annecy et Valenciennes) ont tout relancé.

Aujourd’hui, les Normands comptent seulement cinq unités d’avance sur le 3e Metz, et deux sur le dauphin Bordeaux. 14 ans après sa relégation en Ligue 2, Le Havre n’est plus aussi certain de retrouver l’élite. D’autant qu’il lui faudra battre un Bastia (4e) coriace cette saison pour ne plus avoir de pression. Pour assurer sa montée, Le Havre devra soit gagner contre les Corses, soit espérer que les Messins concèdent un nul ou une défaite face à Sochaux.

Grosse bataille entre Bordeaux et Metz

Si Le Havre a encore son destin en main, la pression est plus grande pour Bordeaux (2e, 69 points) et Metz (3e, 66 points). Avec trois points d’écart entre les deux équipes, un faux pas pourrait couter la montée en Ligue 1. À noter que les Messins (+26) ont une meilleure différence de buts que les Bordelais (+25), mais aussi un calendrier plus compliqué.

Durant cette journée de Ligue 2, Metz se déplacera à Sochaux (6e), tandis que les Bordelais iront à Annecy (15e) qui lutte pour son maintien. Sur le papier, Bordeaux semble mieux armé pour retrouver la Ligue 1, un an après l’avoir quitté. Pour ne rien arranger aux affaires du 3e, c’est le 4e Bastia qui se présentera au stade Saint-Symphorien pendant la 38e journée, tandis que Bordeaux recevra Rodez (13e). Un seul faux pas de Metz, et les Bordelais valideront leur montée dans l’élite (en cas de succès ou match nul contre Annecy).

Une lutte acharnée pour le maintien

En bas de tableau, seuls Niort et Nîmes sont assurés de descendre en National. Au-dessus des deux formations, c’est une bataille entre sept équipes qui se tient pour éviter la zone rouge : Laval (18e, 40 points), Pau (17e, 41 points), Dijon (16e, 41 points), Annecy (15e, 42 points), Valenciennes (14e, 42 points), Rodez (13e, 43 points) et Amiens (12e, 40 points).

Avec seulement quatre unités d’écart, la course au maintien est très serrée, mais les résultats du soir pourraient permettre de dégager une certaine tendance sur les formations ayant le plus de chances de descendre à l’échelon inférieur. Du lourd attend certaines équipes, notamment Annecy qui recevra Bordeaux, ou encore Dijon qui sera opposé au Paris FC.

Les matchs du jour :

Annecy (15e) – Bordeaux (2e)

Bastia (4e) – Le Havre (1er)

Caen (5e) – Saint-Etienne (9e)

Dijon (16e) – Paris FC (7e)

Guingamp (10e) – Niort (20e)

Laval (18e) – Nîmes (19e)

Quevilly Rouen (11e) – Amiens (12e)

Rodez (13e) – Pau (17e)

Sochaux (6e) – Metz (3e)

Valenciennes (14e) – Grenoble (8e)

Le Havre monte en Ligue 1 vendredi si...



· Le Havre gagne contre Bastia

· Le Havre fait match nul contre Bastia, mais Metz ne bat pas Sochaux



Bordeaux monte en Ligue 1 si...



· Bordeaux gagne contre Annecy, et Metz ne gagne pas contre Sochaux

· Bordeaux fait match nul contre Annecy, et Metz perd à Sochaux



Laval relégué en National si...



· Laval perd contre Nîmes et Dijon, Valenciennes et Annecy gagnent