Le Havre: Boutaïb s'embrouille avec un supporter de son équipe... et prend un carton rouge

Alors que Paul Le Guen venait de demander son remplacement, l'attaquant du Havre Khalid Boutaïb s'est embrouillé ce lundi soir au bord de la tribune avec un supporter du HAC véhément. Et a donc reçu un carton rouge... après sa sortie du terrain.

Scène étonnante, ce lundi soir au Havre. Alors que le HAC recevait Toulouse en Ligue 2 (1-1), la rencontre a été marquée par une altercation entre un joueur havrais et un supporter... havrais.

Auteur d'un gros loupé face à Maxime Dupé en début de seconde période, et globalement en difficulté, l'attaquant normand Khalid Boutaïb (34 ans) a vu à l'heure de jeu son entraîneur Paul Le Guen demander son remplacement. Mais alors qu'il sortait de la pelouse du côté opposé aux bancs de touche, l'ex-international marocain a franchi les panneaux publicitaires, et s'est rapproché de la tribune latérale pour s'embrouiller avec un spectateur qui l'avait semble-t-il verbalement provoqué.

Une embrouille, un rouge, et un but dans la foulée

Boutaïb, qui a collé son front contre celui du supporter et a fait tomber sa casquette, était visiblement prêt à en venir aux mains. Il a fallu l'intervention d'un autre spectateur et de quelques stadiers pour l'éloigner de l'individu et le ramener à la raison.

Khalid Boutaïb avec le supporter havrais © BeIN Sports

Khalid Boutaïb avec le supporter havrais © BeIN Sports

Seulement, l'arbitre Gaël Angoula - ancien joueur pro - était à quelques mètres de "l'action", et a décidé de sanctionner Boutaïb d'un carton rouge pour cette altercation, tout en validant son remplacement par Ba et donc en permettant au Havre de terminer la partie à onze, après une nouvelle embrouille - cette fois-ci avec le banc toulousain.

Et, magie du football, c'est Quentin Cornette, également entré en jeu dans ce moment de confusion, qui a permis au Havre de recoller en égalisant aussitôt sur un superbe coup franc (1-1, 67e). "Je préfère ne pas en parler (de l'altercation), a confié le buteur au micro de BeIN Sports, au coup de sifflet final. On ne sait pas tout ce qu'il s'est passé, on va voir ça en interne."

Le Guen, lui, a fait comprendre qu'il n'avait pas apprécié l'incident. "C’est toujours pénalisant, a réagi le technicien à chaud. Je lui en parlerai plutôt demain que ce soir (à Boutaïb) mais je lui en parlerai. Il faut qu’il garde de la maitrise, quand bien même le supporter… Il faut rester tranquille, il doit plutôt se concentrer sur ce qui vient. C’est à éviter, forcément."