Le Havre: François Rodrigues plaît au Portugal

Le directeur du centre de formation du Havre, François Rodrigues, pourrait devenir entraîneur principal, notamment au Portugal, même si une opportunité pourrait exister au sein du club normand.

Parfois, un stage peut changer le destin d’une carrière. C’est peut-être ce que pourra se dire François Rodrigues dans les prochains mois. Le directeur du centre de formation et entraîneur des U19 du Havre AC a effectué une semaine d’observation au Sporting Portugal, du 9 au 14 novembre 2020. Cinq jours, il y a un an et demi, qui ont permis à François Rodrigues de tisser des liens au club.

Des liens qui n’ont jamais cessé d’être entretenus depuis. À tel point que l’ancien entraîneur au centre de formation du Paris Saint-Germain a aujourd’hui une petite notoriété auprès de clubs portugais, grâce aux recommandations du Sporting.

Il parle couramment portugais

Jusqu’à lancer une carrière d’entraîneur en équipe première dans le pays? L’idée fait son chemin pour celui qui parle couramment portugais. Des premiers contacts à ce sujet ont d’ailleurs été noués. Il faudra voir comment ces contacts pourraient se développer dans les prochaines semaines. Mais aujourd’hui, François Rodrigues ne s’interdit plus le droit d’imaginer un avenir à l’échelon supérieur.

Mais franchira-t-il le cap alors que la porte de l’équipe première pourrait s’ouvrir au HAC? Ces derniers jours, une réflexion s’est engagée autour de l’avenir de Paul Le Guen, l’entraîneur du club, à qui il reste une année de contrat. Que ce soit du côté du technicien ou du côté de la direction, on se pose la question de savoir s’il est encore possible de poursuive l’aventure ensemble alors que le budget de la saison prochaine s’annonce amoindri au Havre? Dans ce contexte, le nom de François Rodrigues revient dans les coulisses du club, sans qu’aucune décision ne soit actée.