Ligue 2: AC Ajaccio-Caen, match reporté à cause du Covid-19

Prévu ce samedi à 19h, le match de la quatrième journée de Ligue 2 entre l'AC Ajaccio et Caen est reporté. La faute aux nombreux cas de Covid-19 au sein de l'effectif corse.

La quatrième vague de Covid-19 touche aussi le football française. Après Bastia, l'AC Ajaccio n'a pas non plus été épargné par la recrudescence de cas de coronavirus en Corse. A tel point que la commission nationale Covid-FFF a tranché en annonçant, ce vendredi soir, le report de la rencontre de la qatrième journée de Ligue 2 entre l'ACA et Caen, initialement prévue ce samedi à 19h.

Pas encore de date

"Après avis de la commission nationale COVID FFF concernant le nombre de joueurs de l’AC Ajaccio testés RT-PCR positifs et absents de manière certaine pour le match contre le SM Caen, la Commission des Compétitions de la LFP, agissant dans le cadre du chapitre 2.4.2.2 du protocole d'organisation des matchs de la saison 2021-22, décide de reporter à une date ultérieure le match AC Ajaccio / SM Caen, comptant pour la 4ème journée de Ligue 2 BKT et initialement prévu le samedi 14 août 2021 à 19h", explique le communiqué.

Aucune date n'a encore été fixée pour disputer la rencontre. Jeudi, l'AC Ajaccio annonçait un 10e cas de coronavirus au sein du groupe, ce qui avait poussé le club a envoyé une demande de report à la Ligue. Demande acceptée donc.