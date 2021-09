Ligue 2: Bastia remporte le derby contre l’AC Ajaccio

Le Sporting Club de Bastia, promu en Ligue 2 cette saison, s’est imposé 2-0, dans le derby Corse contre l’AC Ajaccio dans un stade Armand-Cesari en ébullition, lors de la dixième journée de Ligue 2. Les Bastiais remportent seulement leur deuxième victoire de la saison.

Six ans après le dernier derby Corse, Bastia s’impose, 2-0, sur sa pelouse face à l’AC Ajaccio. Dans un stade Armand-Cesari plein à craquer, les deux équipes se neutralisent au terme d’une première mi-temps assez équilibré. Au retour des vestiaires, Bastia prend le jeu à son compte.



Juste après le retour des vestiaires, le Sporting obtient un penalty que transforme Benjamin Santelli (1-0, 49e) avant que Kevin Schur ne double la mise sur un service de Christophe Vincent (2-0, 63e).

Les dernières minutes du match ont été tranquille pour les hommes de Frédéric Zago puisque les Acéistes n’ont pas réussi à se montrer dangereux devant les buts de Thomas Vincensini.

AC Ajaccio n’est plus sur le podium

Si le Sporting Club de Bastia se relance en étant seizième avec 10 points, l’AC Ajaccio connait sa première défaite de la saison et n’est plus sur le podium de la Ligue 2. Les hommes de Olivier Pantaloni sont quatrièmes avec 19 points et devront se relancer, le week-end prochain face à Quevilly-Rouen lors de la 11e journée de championnat. De son côté, les Bastiais se déplaceront sur la pelouse de Dunkerque, actuel dix-neuvième, dans un match important dans la lutte pour le maintien.