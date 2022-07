Ligue 2: Bordeaux démarre sa saison par un nul, Guingamp cartonne, Laval s'impose à Bastia

Bordeaux n'aura pas su faire mieux qu'un match nul face à Valenciennes pour ses débuts en Ligue 2. De son côté Guingamp a cartonné contre Pau et Metz a fait de même contre Amiens. Promu la saison passée, Laval s'est imposé 2-0 contre Bastia.

Un premier multiplex agité, qui a vu Guingamp s'imposer largement 4-0 contre Pau, Metz faire exploser Amiens, mais surtout Bordeaux qui fait 0-0 à domicile contre Valenciennes pour sa grande première en Ligue 2.

Bordeaux en difficulté, Guingamp cartonne

Une première compliquée pour Bordeaux en Ligue 2 cette saison, qui n'aura pas su faire mieux qu'un match nul 0-0 contre Valenciennes. Le club au Scapulaire a cumulé les occasions, sans jamais se montrer réellement dangereux en bout de course. Dans un Matmut Atlantique plein, les supporters ont poussé leurs joueurs tout au long de la partie, prônant l'union sacrée après un sauvetage in-extremis du club.

Le gros carton du soir est pour Guingamp, qui s'impose largement 4-0 contre Pau grâce à ses jeunes pousses. Le jeune Jeremy Livolant a été le premier à ouvrir le score sur une très belle reprise de volée à l'entrée de la surface. Une ouverture du score qui scelle le sort des Palois, qui ne reviendront jamais dans la partie. Dans la foulée un autre jeune du club Jules Gaudin fait le break et marque son premier but guingampais, avant de signer un doublé auquel s'ajoute un but de Mehdi Merghem, qui profitent des largesses de la défense et du gardien. Une large victoire qui envoie Guingamp en tête de la Ligue 1.

De son côté, Metz a aussi signé une large victoire et s'est imposé 3-0 à domicile contre Amiens. Les Grenats ont profité des retours de prêts de plusieurs joueurs, qui ont brillé lors de ce premier match de la saison. A l'image de Lamine Gueye, qui se projette sur un second ballon et enfonce pour ouvrir le score. Le jeune Géorgien Georges Mikautadze a lui inscrit son premier but avec Metz sur un très beau poteau rentrant. Ibrahima Niane est lui venu conclure une action collective pour le 3-0, qui classe Metz second.

Laval a lui signé le tout premier but de ce multiplex en Ligue 2, alors que le club est un récent promu. Les Tangos se sont imposés 2-0 face à Bastia, avec deux buteurs qui profitent des largesses de la défense corse. Zakaria Naidji signe donc un doublé et lance bien le promu. En fin de match, Julien Maggiotti manque le pénalty obtenu suite à un gros tacle par derrière dans la surface. Une action qui vaut un carton rouge à Dominique Guidi, qui prendra le chemin des vestiaires dès la 71e, avant d'être rejoint par Kevin Tapoko à la 79e. Le Lavallois venait pourtant d'entrer en jeu.

Niort et Caen se rassurent

Niort a signé une belle première aussi, en revenant avec les trois points de son déplacement chez le promu Annecy. Les Chamois ont bénéficié d'un grand Bilal Boutobba avec une passe décisive pour Yanis Merdji qui coupe au second poteau, puis un pénalty transformé. Annecy a réduit le score à la 63e minute, sur un bon contre conclut par Arnold Temanfo. Une victoire 2-1 pour Niort, qui se classe 5e de Ligue 1.

En déplacement à Nimes, Caen s'est imposé en toute fin de match grâce au jeune Godson Kyeremeh, revenu d'un prêt concluant à Annecy. Entré à la 78e minute, c'est lui qui délivre les Normands, qui ont tiré au but à 18 reprises, avec seulement deux tirs cadrés pour donc un seul but. Une belle victoire 1-0 pour Caen, qui démarre bien sa saison.

Sur les autres pelouses de Ligue 2, QRM-Rodez et Le Havre-Grenoble se sont eux quittés sur des scores vierges 0-0.

Tous les résultats :

Annecy 1-2 Niort

Bastia 0-2 Laval

Bordeaux 0-0 Valenciennes

Guingamp 4-0 Pau

Le Havre 0-0 Grenoble

Metz 3-0 Amiens

Nimes 0-1 Caen

QRM 0-0 Rodez.