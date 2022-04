Ligue 2: c'est fait, Toulouse valide sa remontée en Ligue 1

Victorieux de Niort ce lundi (2-0), le Toulouse FC a mathématiquement validé sa montée en Ligue 1 à trois journées de la fin. Avec 11 points d'avance sur l'AJ Auxerre, 3e, les Violets ne peuvent plus être rattrapés et retrouveront l'élite après deux saisons en L2.

Il était passé à un cheveu de la montée en 2021, mais cette fois-ci, il n'a pas manqué l'occasion. Après avoir chuté en barrage face à Nantes la saison dernière, le Toulouse FC a officiellement validé son retour en Ligue 1 ce lundi, après sa victoire contre Niort à domicile (2-0).

Un succès acquis dans un Stadium fortement garni (24.209 spectateurs) et bouillant comme rarement sur un but du capitaine Brecht Dejaegere en première période (1-0, 21e) puis une deuxième réalisation d'Onaiwu en fin de match (2-0, 78e) grâce à un service de l'inévitable Branco van den Boomen.

Après les résultats d'Auxerre et du Paris FC samedi, les hommes de Philippe Montanier ne peuvent plus être rattrapés et sont assurés de terminer dans les deux premiers. À trois journées de la fin, il ne reste plus qu'à aller chercher le titre de champion de Ligue 2, avec une victoire supplémentaire. Le premier trophée des Violets depuis 2003, où ils avaient également glané le titre de deuxième division.

Van den Boomen et Healey en chefs d'orchestre

Si la montée s'était jouée sur des détails l'an dernier, elle ne souffre d'aucune contestation tant le TFC a dominé les débats en Ligue 2 cette saison. Avec seulement trois défaites, les Toulousains possèdent la meilleure attaque (80 buts) et la deuxième meilleure défense de l'antichambre.

La réussite du club haut-garonnais est notamment due aux performances de son duo magique Branco Van den Boomen-Rhys Healey. Le Néerlandais, auteur de 12 buts et 20 passes décisives, a impressionné de par sa qualité sur les coups de pieds arrêtés, et a d'ailleurs égalé ce lundi le record de passes sur un seul exercice de L2, jusque-là détenu par Zinedine Ferhat.

Le second est le meilleur buteur du championnat avec 20 réalisations. La montée désormais acquise, les Violets ont trois matchs (Rodez, Nîmes et le choc face à l'AC Ajaccio) pour faire plaisir à leurs supporters, avant de rebasculer dans le monde des grands l'an prochain.