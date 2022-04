Ligue 2: comment Toulouse peut assurer sa montée en Ligue 1 ce lundi

Alors que le TFC reçoit Niort ce lundi (20h45) au Stadium, les hommes de Philippe Montanier peuvent assurer leur retour dans l'élite en cas de victoire, à trois journées de la fin.

Toulouse y est presque. Alors que la montée en Ligue 1 se rapproche de semaine en semaine, les hommes de Philippe Montanier peuvent valider officiellement leur retour dans l'élite ce lundi soir lors de la réception de Niort (20h45), dans un Stadium qui sera une nouvelle fois bien rempli. Après la défaite du Paris FC (2-1 à Bastia), la victoire de Sochaux (1-0 à Pau) et les nuls d'Ajaccio (0-0 à Valenciennes) et de l'AJ Auxerre (1-1 à Caen), le TFC n'a besoin que d'une victoire contre les Chamois pour retrouver la Ligue 1, deux ans après l'avoir quittée.

Un titre à aller chercher

Avec trois points supplémentaires, les Toulousains compteraient 76 points à trois journées de la fin, soit onze de plus de l'AJA, troisième, et ne pourraient plus sortir des deux premières places. Après l'occasion manquée de mardi avec un nul à Sochaux, Toulouse peut également se rapprocher d'un nouveau titre de champion de Ligue 2, 19 ans après le dernier. Il suffirait de faire un meilleur résultat qu'Ajaccio, lors de la 36e journée, pour valider un nouveau trophée.

Meilleure attaque de Ligue 2 (78 buts), le TFC retrouverait l'élite après avoir échoué de peu la saison dernière. 3e du classement, ils avaient échoué en barrage face à Nantes (1-2, 0-1) à cause de la règle du but à l'extérieur. La double confrontation avait été marquée par la grosse colère de Damien Comolli, le président du club haut-garonnais, envers l'arbitre du match retour après une situation litigieuse dans la surface nantaise.