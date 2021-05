Toulouse: "Un scandale", le coup de gueule de Garande contre le VAR et le système de barrages

Patrice Garande, le coach de Toulouse, ne digère pas le penalty non sifflé en faveur de son équipe sur une action litigieuse en fin de match, ce dimanche, contre le FC Nantes en barrage pour une place en Ligue 1.

Fin de match houleuse à la Beaujoire. Le maintien obtenu in extremis par le FC Nantes laisse énormément de regrets aux Toulousains, beaucoup plus entreprenants qu’au match aller, et bien décidés à déplumer des Canaris trop confiants. Tenus de marquer au moins deux buts pour rattraper le retard de l'aller, les hommes de Patrice Garande ont fait la moitié du chemin avec l’ouverture du score, qui a semé le doute dans l’esprit des joueurs Kombouaré.

Face à des Nantais repliés en défense, les Toulousains ont d'abord réclamé en vain un penalty pour une main de Charles Traoré dans la surface (80e), avant de subir l'exclusion de Nathan N'Goumou pour un pied haut ayant heurté le visage de Jean-Charles Castelletto (88e). Deux faits de jeu très importants qui ont semé la confusion et suscité la colère du président toulousain Damien Comolli, extrêmement vindicatif sur le chemin des vestiaires.

Garande: "Tout est fait pour que les clubs de Ligue 1 restent là"

Beaucoup plus calme en conférence de presse, Patrice Garande n’en était pas moins remonté contre l’arbitrage, et notamment la VAR, cette technologie qui ne fait décidément pas l’unanimité, ou alors contre elle. "C’est quand même un peu fort ce qu’il s’est passé, s’est agacé le coach toulousain. Après on parlera du jeu, du match, mais je me demande comment on peut ne pas siffler penalty sur l’action."

"Je viens de revoir les images, et j’aimerais bien qu’un arbitre m’explique les actions de la VAR, qui fait quoi, quand, qui décide, a-t-il ensuite insisté face aux journalistes. Pourquoi parfois on va la voir, pourquoi d’autres fois on n’y va pas. Et pourquoi, quand on va la voir, et qu’on voit les images, les mecs ne voient pas les mêmes images que nous et ne sifflent pas. C’est un scandale."

Sans briller, Nantes a fini par arracher d’un souffle son maintien. Comme prévu. Ce qui fait dire à Patrice Garande que le système n’est peut-être pas le plus équitable: "Je n’arrive même pas à comprendre comment on a pu mettre en place ces barrages. Pour les clubs de Ligue 2, c’est clair que tout est fait pour que les clubs de Ligue 1 restent là. Je pense qu’il y a un fait de jeu qui aurait dû nous permettre d’être la première équipe de Ligue 2 à monter avec ces barrages."