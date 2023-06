Ligue 2: "C'est juste incroyable, on vit un rêve", la fierté des Havrais après leur remontée en Ligue 1

Ce vendredi, Le Havre a enfin validé sa montée en Ligue 1 grâce à un court succès contre Dijon (1-0). Si l’ambiance était à la fête au stade Océane, les fans Normands se sont un peu précipités en célébrant sur la pelouse, les retrouvailles avec l’élite quelques secondes avant le coup de sifflet final. "En colère" sur le coup, le coach Luka Elsner affirme ne pas en vouloir aux fans.

14 ans plus tard, Le Havre retrouve la Ligue 1. Après s’être fait peur durant les trois dernières semaines avec des contre-performances, les Havrais ont confirmé leur première place grâce à un court succès contre Dijon. Si les supporters ont assuré le spectacle dans les tribunes, ces derniers se sont un peu trop précipités en envahissant la pelouse avant la fin du match.

Une attitude ayant mis en colère le coach Luka Elsner, qui n’a pas tardé à demander avec véhémence aux fans présents sur la pelouse de regagner les tribunes, pour éviter au club de potentielles sanctions pouvant mettre en doute la montée du club. Plus apaisé en conférence de presse, l’entraîneur est revenu sur cette scène: "J'étais en colère contre les supporters. Je comprends l’euphorie, mais on a tellement donné sur ces 38 matchs qu’on ne voulait pas laisser la place au doute ou à la possibilité de ne pas gagner."

"Je ne leur en veux pas du tout"

Pas de quoi gâcher la fête au Havre qui a pu fêter son titre de champion, malgré le refus des Dijonnais de revenir sur le terrain. Si cet épisode en a étonné plus d’un, ceci est de l’histoire ancienne pour un Elsner fier d’avoir pu compter sur une telle ferveur: "Je ne leur en veux pas du tout. Ils ont été incroyables aujourd’hui et durant toute la saison. Quand on était au centre d’entraînement, on sentait une effervescence incroyable. Tout le monde ne parlait que de ça, et c’est ce qu’on voulait. Une ville du Havre qui respire le football."

"C'est 11 mois de travail acharné, on ne savait pas trop où on allait et finir en apothéose à la maison, a-t-il poursuivi. Quel chemin parcouru, quelle fierté aussi d'avoir fait vibrer cette ville. Je savoure tellement ces moments... Tout le monde a mis tellement d'énergie, on est tout simplement heureux. Etre en Ligue 1 c'est juste incroyable, on vit un rêve. C'est un groupe extraordinaire, qui a tellement de ressources, tellement de forces ! Aujourd'hui, on est unis pour la vie après tout ce qui s'est passé cette saison. Pour moi, c'est une saison inoubliable et je pense que ça le sera pour tous. On s'inscrit dans l'histoire d'un club mythique, et on emmène tout un peuple derrière nous. Dans trois ou quatre jours, on va relever les manches et s'attaquer à la suite mais on a tous trop mérité de savourer ces moments-là."

Arrivé l’été dernier en provenance d’Auxerre, Gautier Lloris a grandement participé à ce bel exploit des Havrais, lui qui compte 27 apparitions pour 3 buts et autant de passes décisives en Ligue 2. Devant les médias, le défenseur est aussi revenu sur cet envahissement de terrain prématuré: "Il y a eu un peu un sentiment de peur. On a échangé sur les autres résultats avec les joueurs."

Dijon dépose une réserve technique

Cet excès de joie des Havrais pourrait tout de même avoir quelques conséquences. Relégué en Nationale après cette défaite, Dijon s’estime lésé et a décidé de déposer une réserve technique après la rencontre, signée par le capitaine Zargo Touré.

À l’issue de la rencontre, l’entraineur dijonnais Pascal Dupraz a estimé que le match n’était pas "fini". Tout en rajoutant que certains joueurs avaient été "choqués", et que son club n’avait "pas été respecté" durant le match.

Ce que dit le règlement de la Ligue de football professionnel



"Une réserve sur des questions techniques n'est recevable qu'à la condition d'être formulée à l'arbitre par le capitaine plaignant à l'arrêt de jeu qui est la conséquence de la décision contestée. (...) La réserve technique est ensuite enregistrée par le délégué principal. La faute technique n’est retenue que si la commission compétente juge qu’elle a une incidence sur le résultat final de la rencontre. Pour suivre son cours, cette réserve doit être transformée en une réclamation envoyée, dans les 48 heures, par lettre recommandée. (...) La Ligue de football professionnel transmet, pour décision, le dossier à la Commission fédérale des Arbitres de la FFF. Cette dernière ordonne l’homologation du résultat ou décide que le match est à rejouer".