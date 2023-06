Ligue 2: comment les Girondins ont préparé le match décisif pour la montée contre Rodez

Les Girondins (3e) sont en ballotage défavorable pour la montée en Ligue 1 avant d’affronter Rodez (16e) ce vendredi dans un Matmut Atlantique à guichets fermés. Bordeaux s’est néanmoins préparé à affronter tous les scénarios possibles pour continuer à rêver.

Digérer l’énorme déception d’Annecy

Ils avaient coché ce match comme une finale. En s’inclinant à Annecy (0-1) vendredi dernier malgré plusieurs occasions nettes, les Girondins ont fortement hypothéqué leurs chances de monter en L1. L’abattement était présent dans le groupe lors du retour à Bordeaux dans la nuit. L’équipe a repris l’entraînement le dimanche et le staff n’a pas souhaité faire de débriefe de cette défaite. Pas de retour vidéo ni de critiques du match pour rapidement basculer sur le match capital contre Rodez.

Même si trois joueurs importants ont été particulièrement touchés mentalement par la défaite, l’intensité est rapidement revenue lors des séances de la semaine. "Aux entraînements on voit que les garçons sont concentrés et qu’il y a une autre énergie qui s’est mise en place", confirme l’entraineur David Guion. Le staff a multiplié les entretiens formels et informels pour se resserrer avec le groupe et retrouver un état d’esprit solidaire et conquérant.

Un montage vidéo avec quelques exploits du foot européen

Ne pas casser la routine et la sérénité de la préparation de match, c’était un des objectifs du staff bordelais. Pas de mise au vert prévue, seul un réveil musculaire le matin du match sera fait au Matmut Atlantique. Malgré tout, quelques petits évènements ont été ajoutés au programme pour faire prendre conscience aux Girondins qu’ils peuvent le faire.

Un montage vidéo avec certains exploits du football européens récents a été diffusé aux joueurs. David Guion n’a pas souhaité envoyer de joueur face à la presse pour "que les joueurs soient totalement concentrés sur le foot et le terrain". Chose rare cette saison, deux entraînements ont été ouverts au public, devant une grosse centaine de supporters, avec un bain de foule et de longues séquences de dédicace pour l’ensemble de l’effectif.

Visite du maire et discours des Ultramarines pour remercier et galvaniser les joueurs

Comme souvent en Gironde lorsque l’enjeu est grand, les Ultramarines sont allés rendre visite aux joueurs et ont pris la parole face à eux à la fin de l’entrainement. L’occasion pour les supporters bordelais, qui les ont accompagnés avec une vraie ferveur lors de tous les matchs cette saison, de les remercier pour l’année écoulée. "Vous aviez deux missions cette saison : Redonner de l'âme au club et remonter en L1, a martelé le porte-parole Florian Brunet face à l’effectif et au staff. La première était la plus importante car il faut savoir d'où on vient. Il y avait un fossé entre les supporters et l'équipe. On a recréé cette âme ensemble. Au nom de tout le Virage Sud, merci."

Les supporters girondins ont ensuite recensé les plus grands exploits de l’histoire des Girondins pour motiver le groupe. En début de semaine, le maire de Bordeaux Pierre Hurmic et son adjoint aux sports Mathieu Hazouard sont également passés au Haillan. "On veut se dire qu’ensemble tout est possible et mettre toutes les chances de notre côté", confie un proche du club.

Les Girondins en Ligue 1 si :

- Ils prennent plus de points que Metz contre Bastia

- Ils s’imposent contre Rodez par au moins 2 buts d’écart et Le Havre perd contre Dijon

- Ils s’imposent contre Rodez par un but d’écart et Le Havre perd au moins de 2 buts contre Dijon

- Ils s’imposent avec un écart plus large de 4 buts que Metz face à Bastia