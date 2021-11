Ligue 2: Dijon éteint Auxerre et sort de la zone rouge

Dijon remonte à la 12e place. Auxerre tombe à la troisième place.

Dijon a renoué avec la victoire, sortant vainqueur du derby bourguignon face à Auxerre (3-1), lundi au Stade Gaston-Gérard en clôture de la 16e journée de Ligue 2, un succès qui lui permet de s'extirper de la zone rouge.

L'ancien pensionnaire de L1 la saison dernière restait sur deux défaites face à Ajaccio et au Paris FC, et s'était vu repoussé à la 18e place après les succès de Bastia et Valenciennes ce weekend.

Cette victoire permet aux hommes de Patrice Garande de remonter à la 12e place, trois points devant le premier relégable, Dunkerque (18e, 16 points).

La mauvaise opération pour Auxerre

Auxerre, qui pouvait espérer avant cette journée ravir la place de leader à Toulouse, perd lui sa place de dauphin, relégué en troisième position après la victoire d'Ajaccio à Dunkerque samedi. Les Auxerrois qui restaient sur une série de trois succès en championnat, sont désormais à 4 unités des Toulousains (1er, 33 pts) et à deux des Corses (2e, 31 pts).

Malgré une domination dans les premières minutes du match, les hommes de Jean-Marc Furlan n'ont pas su faire fructifier les occasions qu'ils se sont procurées, notamment à la 6e minute quand la volée de Gaëtan Perrin a été contrée superbement par le gardien dijonnais, Anthony Racioppi.

A l'inverse, l'AJA, devant son public, a su faire preuve de réalisme, marquant sur ses deux premières occasions de la rencontre. C'est d'abord Valentin Jacob qui est venu ouvrir le score d'une reprise du plat du pied gauche, inscrivant son premier but avec Dijon en Ligue 2 (16e, 1-0).

Puis Aurélien Scheidler est venu creuser l'avantage une vingtaine de minutes plus tard (39e, 2-0), après un cafouillage du gardien auxerrois, qui a échoué à bloquer le ballon, le renvoyant dans les pieds de Scheidler, qui n'a plus eu qu'à le pousser dans les buts.

En deuxième période, Gaétan Charbonnier est venu réduire l'écart (61e, 2-1), marquant son 9e but de la saison. Mais les Dijonnais sont de nouveau revenus à la charge avec une frappe de Yassine Benzia, déviée par le mollet de Jubal pour venir tromper Donovan Léon (79e, 3-1).

Les deux formations bourguignonnes ne s'étaient pas affrontées en match officiel depuis avril 2016, et logiquement la rencontre s'est déroulée dans une ambiance survoltée.

Si pendant le match, l'ambiance est restée bon enfant, des violences avaient éclaté entre supporters des deux camps dans un bar dijonnais quelques heures avant le coup d'envoi, ne faisant pas de blessés mais occasionnant des dégâts matériels importants dans l'établissement.