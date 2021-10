Ligue 2: le défenseur de Rodez, Amiran Sanaia, atteint d'un cancer

Amiran Sanaia, défenseur et international géorgien de Rodez (Ligue 2), est atteint d'un cancer à l'âge de 32 ans. Son président a annoncé la nouvelle samedi.

La triste nouvelle a été annoncée samedi par le président du club de Rodez, Pierre-Olivier Murat. Après la victoire à domicile contre Quevilly-Rouen (3-0), il s’est présenté devant les médias pour révéler qu’Amiran Sanaia (32 ans), défenseur et international géorgien (six sélections), souffre d’un cancer.

"Son combat, c’est se battre"

"Nous l’avons appris cette semaine. Il a passé les premiers examens, il en aura de nouveau la semaine prochaine à Toulouse. Son combat, c’est se battre. Le club lui amènera tout ce qu’il faut. On sera tous avec lui, avec sa famille. Avec son mental de guerrier, il reviendra plus fort", a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Midi Libre et Centre Presse Aveyron.

Né à Soukhoumi (ex-URSS) en 1989, Amiran Sanaia a découvert le football français en 2007 du côté du Mans, où il est resté trois ans. Il est ensuite passé par Bastia, Luzenac, le Paris FC et Les Herbiers, avant de rejoindre Rodez à l’été 2017. Il a disputé deux matchs cette saison avec l'équipe de Laurent Peyrelade, qui occupe la neuvième place de Ligue 2 après quatorze journées. Sur les réseaux sociaux, Amiran Sanaia a reçu le soutien de nombreux coéquipiers.