Ligue 2: Le Havre surclasse Metz et talonne Bordeaux en tête du classement

Le Havre s’est imposé face au FC Metz, ce lundi, en clôture de la 13e journée de Ligue 2 (2-0). Les joueurs de Luka Elsner l’ont emporté au stade Océane grâce à des buts de Gautier Lloris et Nabil Alioui. Ils reviennent à un point du leader Bordeaux au classement.

Une victoire pour se rapprocher du sommet. Le Havre a pris le meilleur sur le FC Metz, ce lundi, en clôture de la 13e journée de Ligue 2 (2-0). Dans un stade Océane balayé par la pluie, les joueurs de Luka Elsner ont surclassé des Grenats en manque de confiance et d’inspiration (aucun tir cadré). Gautier Lloris a rapidement ouvert le score sous les nuages normands. Le frère cadet d’Hugo Lloris (capitaine de l’équipe de France) a repris sans contrôle une déviation de la tête de Nabil Alioui sur un corner de Quentin Cornette (10e). De quoi mettre son équipe sur les rails d’un succès sans appel.

En début de seconde période, Nabil Alioui, bien servi par Yassine Kechta, a logiquement fait le break d’une frappe du gauche (53e). Grand artisan de cette victoire, l’ailier de 23 ans est sorti sous les ovations du public à un quart d’heure de la fin. Solides et dominateurs, les Havrais auraient même pu corser l’addition avec plus d’application dans les derniers gestes. Et un peu de réussite, à l’image de la barre trouvée par Josué Casimir sur un centre flottant (20e).

Onze matchs sans défaite

Grâce à cette victoire convaincante, le HAC se hisse à la deuxième place du classement (synonyme d'accession en Ligue 1), avec un point de retard sur le leader Bordeaux et deux points d’avance sur Sochaux, troisième. De quoi confirmer un excellent début de saison, marqué par une seule défaite, le 6 août à Valenciennes (1-0).

Invaincus depuis onze rencontres, les Normands vont tenter de confirmer leurs bonnes dispositions lors d’un déplacement chez l’US Alençon (Nationale 3) le week-end prochain au 7e tour de la Coupe de France. Avant de se rendre à Quevilly, le 5 novembre, lors de la prochaine journée de championnat.