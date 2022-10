Ligue 2: QRM tout proche de faire tomber Sochaux, Caen s'impose, Niort réagit contre Dijon

Les clubs normands ont répondu présent, samedi, lors de la 13e journée de Ligue 2. Quevilly-Rouen est passé tout proche du succès sur la pelouse de Sochaux (2-2) tandis que Caen a dominé Rodez à domicile (2-0), en attendant le match du Havre contre Metz lundi soir. De son côté, la lanterne rouge, Niort, a encore fait tomber Dijon dans le temps additionnel (2-1).

Les hommes d'Olivier Echouafni sont passés tout près d'un succès de prestige, ce samedi à Bonal. Quevilly-Rouen a failli faire chuter le troisième de Ligue 2, Sochaux, sur sa pelouse. Plus compacts, les coéquipiers de Gustavo Sangaré avaient été les premiers à prendre les devants peu après la demi-heure de jeu grâce à Syam Ben Youssef (1-0, 32e).

QRM tout proche de faire tomber Sochaux à Bonal

Après l'égalisation d'Ibrahim Sissoko sur penalty au retour des vestiaires (1-1, 57e), c'est Issa Soumaré qui a permis aux Rouennais de repasser devant (1-2, 71e). Mais alors que les Rouennais pensaient empocher les trois points, un deuxième penalty de Sissoko au bout du temps additionnel permettaient aux Sochaliens de revenir au score. QRM remonte au 11e rang au classement, Sochaux est provisoirement deuxième - en attendant le match du Havre lundi soir contre Metz.

Après la claque à Laval, Caen réagit contre Rodez

De leur côté, les Caennais de Stéphane Moulin ont bien réagi après la gifle encaissée la semaine dernière face à Laval (4-0). À d'Ornano, ils s'en sont remis à Alexandre Mendy (1-0, 68e) et Samuel Essende (2-0, 71e) pour battre Rodez, qui avait été réduit à 10 après l'exclusion d'Abdel-Hakim Abdallah. Le Stade Malherbe est septième, Rodez 17e.

Dans les autres rencontres de ce samedi soir, Niort a fait basculer la rencontre dans les tous derniers instants contre Dijon (2-1) pour signer son troisième succès de la saison. Une victoire ô combien précieuse pour la lanterne rouge. Grenoble aussi a attendu les ultimes minutes pour s'imposer contre Valenciennes (1-0).

Bordeaux a poursuivi sa marche en avant en tête de la Ligue 2 en s'imposant contre Annecy (1-0) tandis que, plus tôt dans l'après-midi, Saint-Etienne avait accroché une victoire précieuse à Amiens (0-1). Pau s'est imposé à Nîmes (1-0). Pas de vainqueur en revanche entre le Paris FC et Laval (0-0) et Guingamp contre Bastia (1-1).

Les résultats de la 13e journée de Ligue 2:

Amiens 0-1 Saint-Etienne

Bordeaux 1-0 Annecy

Niort 2-1 Dijon

Pau 1-0 Nîmes

Sochaux 2-2 QRM

Paris FC 0-0 Laval

Grenoble 1-0 Valenciennes

Caen 2-0 Rodez

Guingamp 1-1 Bastia

Le Havre-Metz (lundi 24 octobre à 20h45)