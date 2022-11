Ligue 2: Le Havre toujours leader, Quevilly-Rouen voyage bien, Caen patine

Vainqueur à Guingamp ce samedi (1-0), Le Havre a conforté sa place de leader devant Bordeaux, alors que Quevilly-Rouen continue d'enchaîner les bons résultats à l'extérieur à Amiens. De son côté, Caen n'a pu faire mieux que 0-0 contre Annecy.

Leader de Ligue 2 avant le coup d'envoi de la 15e journée, Le Havre continue son bon début de saison. Une semaine après son succès dans le derby contre QRM, les Havrais ont arraché les trois points à Guingamp (1-0) grâce à un nouveau but de Nabil Alioui sur coup de pied arrêté. Une juste récompense pour le HAC, ultra dominateur tout au long de la partie. Avec le nul de Bordeaux, les Havrais comptent quatre points d'avance en tête du classement.

QRM voyage bien

À Amiens, Quevilly-Rouen a confirmé ses bonnes dispositions à l'extérieur en l'emportant au stade de la Licorne (2-0). Très bien entrés dans leur partie, les joueurs de QRM ont trouvé la faille pour la première fois de la soirée sur un but de la charnière centrale, avec Syam Ben Youssef à la passe et Till Cissokho à la conclusion. Le but de la libération est arrivé à la 89e par Louis Mafouta. Ce succès permet à Quevilly de respirer en deuxième partie de classement (13e).

En revanche, Caen n'a pas su percer le verrou d'Annecy pour la dernière de l'année à D'Ornano (0-0). Pourtant, Malherbe a eu des opportunités par Alexandre Mendy et Ali Abdi mais le portier savoyard a tenu bon jusqu'au bout pour arracher un point précieux dans la course pour le maintien. Avec ce nul, Caen reste 5e.

Les résultats de la 15e journée de Ligue 1

Saint-Etienne 0-2 Rodez

Bordeaux 1-1 Pau

Caen 0-0 Annecy

Paris FC 1-4 Metz

Niort 1-1 Nîmes

Amiens 0-2 Quevilly-Rouen

Laval 1-0 Valenciennes

Grenoble 0-0 Dijon

Sochaux 1-0 Bastia

Guingamp 0-1 Le Havre