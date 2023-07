Ligue 2: les explications de Grenoble après le licenciement polémique de Jordan Tell

Ce vendredi, Jordan Tell annonçait sur Instagram avoir été licencié par Grenoble en raison de sa participation à la Gold Cup avec la Guadeloupe. Via un communiqué, le club de Ligue 2 a fourni des explications sur cette décision.

Après une dernière saison avec Grenoble où il a été un bon élément avec ses quatre buts et deux passes décisives en 29 matchs de Ligue 2, Jordan Tell a eu cette semaine la mauvaise surprise d’apprendre son licenciement par son club pour avoir participé à la Gold Cup.

Via un communiqué, le club a donné des explications plus précises sur cette décision. Il est notamment question d’un accord non respecté par Tell: "Le joueur a souhaité participer en juin dernier à une compétition avec la ligue régionale de Guadeloupe à laquelle le club a répondu favorablement mais sous la condition d’un retour du joueur à Grenoble le 27 juin pour la reprise collective des entrainements." Si Tell avait honoré cet engagement, il n'aurait pas pu participer au match nul face au Canada (2-2, le 28/06) et au large succès contre Cuba (1-4, le 2 juillet).

"Cette attitude n’est pas acceptable"

Finalement, le Guadeloupéen ne s’est pas présenté à cette date précise, ce qui a entrainé la colère des dirigeants qui ont décidé de taper fort pour se faire respecter: "Malgré plusieurs courriers et discussions entre le club et Jordan pour lui rappeler cet engagement réciproque, ce dernier n’est pas rentré à la date convenue, et a ainsi clairement privilégié cette compétition au détriment de son engagement moral et contractuel envers le club. Cette attitude n’est pas acceptable."

Si le club reconnait que Tell était un "joueur important de l’équipe", les dirigeants ont pris ce risque de faire partir un titulaire: "Le GF38 attache une attention particulière au respect des engagements, des règles et des valeurs collectives qui définissent par essence même ce qu’est un club de football (…) Cette nouvelle saison qui arrive s’avère particulièrement relevée sportivement et nous avions besoin de toutes nos forces dès la reprise pour préparer au mieux les challenges qui nous attendent."

"Le GF38 est une institution qui respecte et aime ses joueurs. Nous sommes très attachés à leur évolution et souhaitons naturellement en retour leur investissement pour permettre au club de progresser. C’est pourquoi le club a fait ce choix de prendre cette difficile décision."

"L’UNFP soutient Tell"

Dans cette période compliquée, Tell peut compter sur le soutien de l’UNFP (syndicat des joueurs) qui n’a pas tardé à prendre la parole: "L'UNFP soutient Jordan Tell, licencié par Grenoble pour avoir disputé la Gold Cup. Après avoir échangé avec Jordan, nous nous tenons à ses côtés pour l’accompagner et l’aider dans cette période délicate."

Sur Instagram, l’attaquant qui est maintenant libre de s’engager avec le club de son choix a tout de même eu une pensée pour les fans de Grenoble: "Merci à vous supporters du GF38! J’ai pu trouver auprès de vous la chaleur et l’énergie nécessaire pour ensemble atteindre nos objectifs! Vous voir, vous entendre va forcément beaucoup me manquer."