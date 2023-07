Ligue 2: Grenoble vire son avant-centre... pour avoir participé à la Gold Cup avec la Guadeloupe

L'attaquant de Grenoble Jordan Tell a été licencié par son club pour avoir participé à la Gold Cup (visiblement sans son autorisation) avec la Guadeloupe, confirme sa sélection et l'UNFP ce vendredi. Le joueur de 26 ans a reçu une vague de soutien sur les réseaux sociaux.

"Au revoir. C’est la fin de mon histoire avec le GF38. Il y a des fins plus faciles que d’autres…". À deux ans de la fin de son contrat, Jordan Tell annonce sur ses réseaux sociaux qu'il n'est plus un joueur de Grenoble. S'il ne donne pas les raisons de cette séparation, il relaye massivement les messages de soutien de ses coéquipiers ou anciens partenaires. Et pour cause, son club l'a licencié en raison de sa participation à la Gold Cup, disputée aux États-Unis et au Canada, avec la Guadeloupe, confirme l'UNFP.

L'UNFP dit avoir échangé avec le joueur

"L'UNFP soutient Jordan Tell, licencié par Grenoble pour avoir disputé la Gold Cup, écrit le syndicat sur Twitter. Après avoir échangé avec Jordan, nous nous tenons à son côté pour l'accompagner et l'aider dans cette période délicate...". Une information également relayée par la ligue guadeloupéenne, avec qui il a disputé les deux premiers matchs du tournoi continental, les 28 juin et 2 juillet derniers, sans parvenir à empêcher une élimination au premier tour.

"En accord avec Jordan Tell, la Ligue Guadeloupéenne de Football vous informe de la décision du Grenoble Foot 38 de mettre un terme au contrat du joueur qui avait fait le choix de poursuivre l’aventure de la Gold Cup avec l’équipe de la Guadeloupe, explique la LGF dans son communiqué. Jordan vous remercie pour vos nombreux messages de soutien. La Ligue Guadeloupéenne de Football continuera à l’accompagner, et ne doute pas que son talent lui permettra de rebondir très rapidement dans un autre club, où il pourra à nouveau exprimer ses qualités humaines et de footballeur".

Grenoble n'aurait pas donné son accord pour qu'il participe à la Gold Cup

L'avant-centre de 26 ans, passé par Rennes, avait disputé 35 matchs avec le GF38 la saison passée, marquant 7 buts et délivrant 3 passes décisives. Il avait été mis à pied il y a quelques semaines par son club, comme annoncé par Le Dauphiné, pour avoir participé à la Gold Cup sans son accord et être donc arrivé en retard à la reprise de l'entraînement.

De son côté, le club isérois n'a toujours pas communiqué sur cette nouvelle et la liste de son effectif n'est plus disponible sur son site. Son premier match de la saison est prévu le 5 août à 15h, sur la pelouse de Geoffroy-Guichard, pour la rencontre d'ouverture du championnat de Ligue 2.