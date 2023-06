Ligue 2: match perdu pour Bordeaux face à Rodez, Metz promu en Ligue 1 et Annecy relégué

Dix jours après la 38e journée de Ligue 2, la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel était réunie ce lundi pour trancher le sort de la rencontre Bordeaux-Rodez. Le match a été donné perdu pour Bordeaux, ce qui acte la montée du FC Metz en Ligue 1 et la relégation d'Annecy en National.

Dix jours après la fin de la 38e journée de Ligue 2, le verdict est tombé. Réunie ce lundi, la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) s'est prononcée sur les évènements de la rencontre Bordeaux-Rodez, arrêtée le vendredi 2 juin dernier.

Les sanctions sont les suivantes:

La perte par pénalité de la rencontre FC Girondins de Bordeaux – Rodez Aveyron Football comptant pour la 38e journée de Ligue 2 BKT

Retrait d’un point ferme pour la saison 2023-2024

Fermeture pour deux matchs fermes et deux matchs avec sursis de la Tribune Sud du Matmut Atlantique

Cette décision acte la montée du FC Metz en Ligue 1 et la relégation d'Annecy en National. Les Girondins, eux, restent en Ligue 2.

>> Bordeaux-Rodez: toutes les infos et réactions EN DIRECT

À la 23e minute de la renconre, Lucas Buades a été poussé au pied de la tribune des ultras bordelais alors qu’il célébrait le but qu’il venait d’inscrire. Le milieu de terrain de Rodez était longuement resté au sol et le match avait finalement été interrompu.

Quelques minutes après l'annonce de la sanction, les Girondins ont condamné "une une décision aussi incompréhensible que disproportionnée" et annoncé leur intention de saisir le CNOSF. "La Commission de Discipline de la LFP a prononcé ce jour une décision aussi incompréhensible que disproportionnée, tant au regard des éléments du dossier que de la jurisprudence, écrit le club dans un communiqué. Le FC Girondins de Bordeaux va saisir dans les plus brefs délais le CNOSF pour défendre ses droits et l’équité sportive."

"Par l’instruction et le verdict de la commission de la LFP, toute la lumière a été apportée sur ce dossier et permettent de confirmer la probité du club et de l’ensemble de ces acteurs", s'est de son côté félicité le club ruthénois, officiellement maintenu en Ligue 2 grâce à cette décision.

Depuis ces évènements du 2 juin, chaque camp avance ses pions sur le terrain médiatique. Les dirigeants bordelais ont publié samedi un communiqué pour réclamer que la partie soit rejouée sans recevoir de sanction et ont annoncé le dépôt d'une réclamation contre Rodez, pour "violation des règles relatives à l'éthique sportive et au fair-play".

Les Girondins arguent que Lucas Buades n'a souffert "d'aucune lésion" et que le club aveyronnais n'a pas "coopéré spontanément avec les enquêteurs dans les heures et les jours ayant suivi l'événement", ce qui motive leur réclamation. Selon eux, la seule agression du supporter ne peut avoir provoqué "la commotion invoquée par le joueur", qui résulterait plutôt d'un choc avec ses coéquipiers venus l'entourer pour fêter son but. Ils assurent également que "les conditions de sécurité étaient réunies" pour reprendre la rencontre.