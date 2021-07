Ligue 2: Sochaux délocalise un match à Dijon... pour ne pas abîmer sa pelouse

Le FC Sochaux "recevra" Le Havre à Dijon la semaine prochaine, pour la 2e journée de Ligue 2. Une délocalisation décidée pour ne pas abîmer la nouvelle pelouse hybride du stade Bonal.

La Ligue 2 reprend ce week-end, mais les supporters de Sochaux, eux, devront patienter pour retrouver le stade Auguste-Bonal. Parce que la première journée offrira lundi soir au FCSM un déplacement à Dijon, et parce que pour la deuxième journée le samedi 31 juillet, la réception du Havre ne pourra se faire dans l'antre des Lionceaux.

Dans un communiqué publié ce vendredi, le FC Sochaux explique ainsi avoir dû délocaliser sa première rencontre à la maison... pour ne pas abîmer sa nouvelle pelouse, récemment installée.

Un match à l'extérieur à Dijon, un match à domicile à Dijon

"À la suite d'une réunion avec la société ID Verde, qui conduit le chantier de la nouvelle pelouse hybride du stade Bonal, le FC Sochaux-Montbéliard a été alerté du risque très important de détérioration du terrain en cas d'utilisation prématurée, en raison de l'évolution qu'a connue la pousse du gazon, peut-on lire. La décision a donc dû malheureusement être prise d'une délocalisation de la rencontre de la 2e journée de Ligue 2 entre le FCSM et le Havre AC qui doit se jouer le samedi 31 juillet à 19h."

Devant cette situation embarrasante, Sochaux jouera donc son premier match "à domicile" à Dijon. Comme son premier match à l'extérieur. "Le FCSM a retenu l'option, la moins éloignée, du stade Gaston-Gérard de Dijon, poursuit le communiqué. Le club tient à remercier le propriétaire de cette enceinte, de même que le DFCO, d'avoir accepté que son équipe y dispute sa rencontre du 31 juillet."

Et de conclure quand même avec un mot à destination des fans: "Face à cette situation et les conséquences pratiques qui en découlent, le FC Sochaux-Montbéliard va contacter très vite ses abonnés et ses partenaires afin de leur proposer les différentes options envisageables, qui devront tenir compte de délais d'organisation très courts et la programmation du match un week-end de chassé-croisé estival."

Autant dire que tout le monde ne pourra sans doute pas se rendre à Dijon samedi prochain. Pour soutenir Sochaux à Bonal, les amoureux du club devront attendre la 4e journée et la réception de Dunkerque, le week-end du 14 août. A moins que la pelouse ne soit pas encore prête...