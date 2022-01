Ligue 2: Toulouse-Nancy reporté à cause de la pluie

Le maire de Toulouse a annoncé ce lundi le report du match de la 20e journée de Ligue 2 prévu dans le soirée entre le Téfécé et Nancy. Les pluies dilluviennes et un risque de crue de la Garonne à proximité du Stradium ont causé cette décision.

Un nouveau report dans le football français mais cette fois le Covid-19 n'y est pour rien. A quelques heures du coup d'envoi supposé ce lundi, la rencontre entre Toulouse et Nancy a été reportée à une date ultérieure.

Ce duel des extrêmes entre le deuxième et le dernier du classement de Ligue 2 est repoussé en raison des conditions météo dantesques dans la Ville rose.

A la suite des pluies diluviennes qui s’abattent sur Toulouse depuis ce week-end et le risque de crue de la Garonne sur l’île du Ramier, où se situe le Stadium municipal, le maire de la cité, Jean-Luc Moudenc, a officialisé son choix.

"Compte tenu des conditions climatiques actuelles et de la crue de la Garonne, le Maire de Toulouse, sur recommandation de la Direction de la Sécurité Civile et des Risques Majeurs de Toulouse, a pris la décision de reporter à une date ultérieure le match de Ligue 2 BKT Toulouse FC - AS Nancy Lorraine, prévu ce soir à 20h45 dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 2 BKT, a précisé le club toulousain dans un communiqué. La date de report sera communiquée prochainement, et les billets achetés pour ce match resteront valables."

Toulouse veut reprendre le trône de leader

Leader de Ligue 2 entre la 5e et la 17e journée de la saison, Toulouse s'est fait doubler par l'AC Ajaccio en raison de deux contre-performances face à Niort (1-2) et Rodez (1-1) ces dernières semaines. En raison du report du match entr Amiens et les Corses, cette fois à cause du Covid-19, le Téfécé aurait pu récupérer sa première place en cas de nul ou de victoire contre Nancy. Avec ce report dû à la pluie, les partenaires de Rhys Healey devront donc attendre avant d'affronter la lanterne rouge lorraine.

A ceux qui pourraient crier au scandale après cette décision du maire toulousain, cela ne constitue pas une première. En janvier 2014, un match de Ligue 1 contre Bastia avait été reporté en raison des pluies dilluviennes. La Garonne était montée à 3m20 de hauteur. A 15h ce jour, elle était à 3m10. Un pic de crue est attendu à 3m80 mardi matin.