Ligue 2: Toulouse veut Batlles

Le Toulouse Football Club souhaite faire venir l’entraîneur de Troyes Laurent Batlles, afin de succéder à Patrice Garande. Champion de France de Ligue 2 et encore sous contrat, il est la priorité du président Comolli.

Et s'il revenait au bercail ? Laurent Batlles, qui a porté le maillot toulousain en tant que joueur (entre 1994 et 1999, puis entre 2005 et 2008), pourrait faire son retour au Stadium de Toulouse. Comme indiqué par La Dépêche et confirmé par RMC Sport, c’est le rêve du président Damien Comolli, qui a mis fin aux fonctions de Patrice Garande, alors qu’il restait un an de contrat au technicien qui a échoué en barrages pour la montée en Ligue 1. Comolli a Batlles dans le viseur depuis un moment.

A la fin du mois d’avril, il avait d’ailleurs été élogieux à son égard lors d’une interview pour RMC Sport, au moment d’évoquer le championnat de Ligue 2: "C’est un championnat très intéressant, vous prenez plaisir à voir jouer les équipes. J’aimerais en tant que dirigeant d’un club de foot français qu’il y ait d’autres Laurent Batlles dans la division. Un jeune entraîneur, français, ambitieux, qui fait jouer son équipe, qui est positif. Pour le bien du football français, je pense qu’on a besoin d’autres Laurent Batlles". Les mots ne sont jamais dits de manière anodine...

Guion, deuxième nom sur la liste toulousaine

Selon nos informations, l’entraîneur de Troyes est actuellement à Toulouse, où vit une partie de sa famille. Et il va rencontrer Comolli. Un obstacle se dresse pourtant devant une éventuelle collaboration: sans parler du fait de repartir en Ligue 2 après avoir obtenu la montée, Batlles est sous contrat avec Troyes, où il lui reste deux années. Mais depuis la fin de la saison, l’idée d’un départ bruissait pour divergence de vue avec ses dirigeants. Un temps annoncé à Montpellier, il n’a, toujours selon nos informations, jamais eu le moindre contact de la part des dirigeants du MHSC.

Mais Comolli et les Toulousains vont devoir faire vite. Pour ne pas prendre de retard concernant le recrutement, ce qui avait coûté cher l’an passé avec un début de saison raté (deux points en quatre journées). Autre piste évoquée avec Batlles, l’ancien strasbourgeois Thierry Laurey ne viendra pas, quant à lui. Reste l'ex-Rémois David Guion. Celui qui avait fait monter son club de Ligue 2 en Ligue 1 en 2018 est le deuxième sur la liste du TFC. Son profil est également très apprécié à Toulouse. Mais la priorité pour s’asseoir sur le banc la saison prochaine porte un nom. Celui de Laurent Batlles.