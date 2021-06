Nantes-Toulouse: lourde sanction pour Comolli après son énorme colère contre les arbitres

Damien Comolli, qui avait apostrophé les arbitres du match Nantes-Toulouse, qui a abouti à une non-promotion pour les Violets, s'est vu infliger quatre matchs de suspension ferme (et deux avec sursis) par la commission de discipline de la LFP.

Dans une colère noire, il avait hurlé sur le trio arbitral à la fin du barrage de montée en Ligue 1 perdu face au FC Nantes. Damien Comolli, le président du Toulouse FC, a écopé de six matchs de suspension (dont deux avec sursis), mercredi lors de la réunion de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Le dirigeant sera privé de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles durant le temps de la sanction.

Olivier Jaubert, directeur général du club toulousain, a également été sanctionné pour son comportement d'après-match. La commission de discipline lui a infligé deux matchs de suspension avec sursis.

"Vous avez été scandaleux!"

Après le coup de sifflet final scellant la victoire insuffisante du Toulouse FC face au FC Nantes (1-0), Damien Comolli s'était rendu dans le couloir menant aux vestiaires pour invectiver Benoit Bastien et ses assistants. "Vous nous avez volé la montée!", a clamé le président à plusieurs reprises. Avant d'ajouter: "Comment pouvez-vous ne pas lui donner?! Scandaleux, vous avez été scandaleux!"

Une main non sifflée à la 81e minute semble avoir provoqué la fureur de Damien Comolli. Le TFC menait alors 1-0 et avait besoin d'un deuxième but pour obtenir sa montée en Ligue 1.