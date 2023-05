Ligue 2: un jeune ramasseur de balle victime d'un malaise pendant QRM-Bordeaux

Le premier match de la 35e journée de Ligue 2 entre Quevilly-Rouen et Bordeaux, ce samedi, a été stoppé pendant six minutes. Un ramasseur de balle a été victime d'un malaise, les staffs médicaux des clubs sont intervenus.

Un vent de frayeur a soulevé le stade Robert-Diochon samedi, lorsque la rencontre de Ligue 2 entre Quevilly-Rouen et Bordeaux a été arrêtée à la demi-heure de jeu. En cause, le malaise d'un jeune ramasseur de balle, qui s'est effondré le long de la touche. Les joueurs des deux équipes se sont rapidement mobilisés, formant un cercle autour de l'adolescent et des secours, incluant les staffs médicaux des clubs, venus se préoccuper de l'état de santé du jeune homme.

Après six minutes d'interruption, le ramasseur de balle, de nouveau conscient, a été évacué sur civière. BeIN Sports indiquait que l'ado aurait vraisemblablement été victime d'un malaise vagal.

Ce match se déroule dans le cadre de la 35e journée de Ligue 2. Le club girondin pourrait se rapprocher d'un retour immédiat dans l'élite en cas de victoire en Normandie, mais pourrait rester à la merci du FC Metz en cas de contre-performance fac à QRM, qui a pris l'habitude de jouer les trouble-fêtes en haut de tableau.