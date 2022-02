Ligue 2: un joueur de Dunkerque dénonce des insultes racistes à Nîmes

Dans un entretien à la Voix du Nord, le défenseur central de Dunkerque, Samuel Yohou, assure avoir été la victime d’insultes racistes au stade des Costières face à Nîmes (0-1), il y a deux semaines, lors d’un match de la 23eme journée de Ligue 2.

C’est chaud en bas de tableau de Ligue 2. A l’image de la victoire obtenue par Dunkerque, 19e, à Nîmes, 20e (0-1) il y a quinze jours lors de la 23eme journée de championnat, la tension est palpable sur le terrain (8 cartons jaunes, 1 rouge) et dans les tribunes. La stupidité aussi si ce que dénonce Samuel Yohou est avéré. Dans les colonnes de la Voix du Nord, le défenseur central dunkerquois, averti après la rencontre lors d’un après-match houleux, dit avoir été la cible d’insultes à caractère raciste au stade des Costières.

"Sale noir, lève-toi, espèce de merde"

"Cela a commencé avec le briquet, ils ont jeté un briquet sur Jérémy (Huysman), les insultes sont parties du côté gauche (tribune opposée aux bancs), raconte le joueur Avant la fin du match, j’entendais des : "sale noir, lève-toi, espèce de merde." Vous savez, moi, j’ai 30 ans, je n’ai pas que ça à faire d’entendre des conneries comme ça. Après, à la fin du match, c’est vraiment naturel, j’étais content de la victoire. Je les ai regardés. On sait que tous les points sont compliqués, donc quand on va gagner à Nîmes alors que personne ne pariait sur nous pour prendre trois points, je réponds avec la rage, quoi. L’arbitre de touche pense que je fête la victoire, mais genre un peu trop. Je lui explique, qu’avant ça, je me suis fait insulter sur des insultes racistes. Ok, pendant 90 minutes, j’arrive à rester focus, mais à la fin, si je peux leur dire : "merde", je ne vais pas me priver de leur dire. Je leur ai dit merde. Les arbitres n’ont pas cherché à comprendre."

De quoi écœurer Samuel Yohou : "J’ai l’impression que les mecs arrivent au stade plus pour insulter les joueurs adverses que supporter leur équipe, à domicile. C’est vraiment débile de leur part, mais bon, j’ai l’impression qu’on ne peut rien faire sur ça."

Si le Dunkerquois affirme Lamine Fomba et Moussa Koné sont venus lui demander ce qu'il se passait, du côté des Crocos, on assure "n'avoir rien entendu de tel. Aucun joueur sur le terrain n'a entendu de telles insultes. Ni l'arbitre de touche, ainsi que l'atteste le rapport du délégué", rapporte la direction du NO citée par Midi Libre. Samuel Yohou a été entendu par la commission de discipline mercredi.