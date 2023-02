Ligue 2: un supporter de Quevilly-Rouen et sa mère agressés après le match contre Guingamp

Deux supporters de QRM ont été pris pour cible vendredi après la victoire contre Guingamp en Ligue 2. Les agresseurs font partie "du groupe Hooligans de Rouen", selon le club.

Un doublé du jeune attaquant burkinabé Mamady Bangré (21 ans) a permis à Quevilly-Rouen de décrocher une victoire importante dans sa quête du maintien en Ligue 2, vendredi soir, face à Guingamp (2-0).

Avec ce huitième succès de la saison, l’équipe d’Olivier Echouafni pointe à la neuvième place du classement après 22 journées, avec dix longueurs d’avance sur la zone rouge. Mais la soirée a malheureusement été gâchée par de regrettables incidents. Dans un communiqué publié sur son site, QRM révèle qu’une "attaque ciblée sur un membre du groupe de supporters Young Block et sa maman a été commise aux abords du stade" à l’issue de cette rencontre.

Les deux victimes ont déposé plainte

Ils auraient été agressés par "des individus se revendiquant du groupe Hooligans de Rouen". "Il les ont agressés physiquement en leur portant de violents coups", précise QRM. "Le club condamne fermement ces actes de violence et d’intimidation qui n’ont pas leur place dans les stades et apporte son soutien à la famille des victimes. Une prise de conscience et de responsabilité de l’ensemble des acteurs est indispensable face aux comportements dangereux de ces individus. Le club se tient à la disposition des autorités pour échanger et trouver ensemble des solutions pour faire cesser ce type d’incidents inacceptables", conclut Quevilly-Rouen.

Auprès de France Bleu Normandie, Arnaud Saint-André, directeur général de QRM, a donné des détails de cette agression. C'est le chef du groupe de supporters Young Block qui aurait été "attaqué par sept individus, cagoulés et non-identifiés" au moment où il rentrait chez lui après avoir assisté au match au stade Diochon de Petit-Quevilly. Il aurait réussi à s'échapper. Pas sa mère qui l'accompagnait et qui a "reçu des coups", en particulier à la tête. Les deux victimes ont déposé plainte samedi.