Metz-Guingamp: pluie d'exclusions, arbitre menacé, match interrompu… Ça a dégénéré à Saint-Symphorien

Le match de la 8e journée de Ligue 2 entre le FC Metz et l’En Avant Guingamp a été interrompu en seconde période, ce lundi, dans une ambiance électrique au stade Saint-Symphorien. Après avoir exclu trois Messins, l’arbitre de la rencontre a considéré que sa sécurité n’était plus assurée sur le terrain. Finalement, les Guingampais l'ont emporté 6-3 face à des Grenats réduits à huit.

Un match complétement fou. Le match de la 8e journée de Ligue 2 entre le FC Metz et l’En Avant Guingamp a pris une tournure inattendue, ce lundi au stade Saint-Symphorien. La rencontre a été marquée par une pluie de buts et de cartons. L’arbitre Pierre Gaillouste a exclu trois joueurs messins avant l'heure de jeu, alors que le club de Moselle menait 3-1 au tableau d'affichage: Boubakar Kouyaté pour une contestation trop véhémente (31e), Alexandre Oukidja pour une sortie aérienne ratée (45e) et Danley Jean-Jacques (56e) pour un tacle extrêmement dangereux. Oukidja et Jean-Jacques ont quitté le terrain en larmes.

De quoi entraîner la colère des supporters grenats, qui ont vivement réagi après la troisième exclusion de la soirée, alors que le score était de 3-3. Selon beIN SPORTS et l'AFP, l’un d’eux est entré sur le terrain pour venir s'adresser directement à M. Gaillouste, avant d'être rattrapé par les stadiers, puis évacué. L'arbitre a alors interrompu la partie, estimant que sa sécurité et celle de ses adjoints n’était plus assurée. Les acteurs ont été invités à regagner les vestiaires en attendant que le calme revienne. Après une longue coupure, le match a finalement repris avec huit joueurs de Metz (organisés en 4-3) face à onze de Guingamp. Et la menace d'un arrêt définitif au moindre incident en tribunes.

Acculés dans leur moitié de terrain, les joueurs de Laszlo Bölöni ont totalement subi la fin de rencontre. Et face aux assauts répétés des Bretons, ils ont logiquement cédé à la 69e sur une frappe lointaine de Dylan Louiserre. Warren Tchimbé a ensuite éteint tout suspense à la 85e, avant que Jérémy Livolant n'alourdisse le score sur coup-franc (88e). Au terme de ce match au scénario hallucinant, Metz se retrouve 8e du classement, à 5 points du leader Sochaux. Guingamp est 6e.