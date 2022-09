Metz-Guingamp: "Prends ton sifflet et mets-le quelque part", le craquage de Bölöni envers l'arbitre après la soirée cauchemar des Grenats

Réduit à huit après avoir été sanctionné de trois cartons rouges, Metz s'est lourdement incliné contre Guingamp à domicile, lundi soir en Ligue 2 (6-3). Très remonté, l'entraîneur messin Laszlo Bölöni a vivement pointé l'arbitre de la rencontre, Pierre Gaillouste, en conférence de presse.

Du grand n'importe quoi. Alors que l'affiche entre Metz et Guingamp, lundi soir en Ligue 2, avait très bien commencé avec trois buts en moins de dix minutes, la rencontre a peu à peu basculé vers une parodie de football, avec une succession de mauvais gestes et de mauvaises décisions.

Metz s'est ainsi vu réduit à huit dès la 56e après les expulsions de Kouyaté (31e), Oukidja (45e) et Jean-Jacques (56e), la rencontre a été interrompue momentanément après que l'arbitre Pierre Gaillouste a été menacé par un supporter entré sur le terrain, et finalement Guingamp l'a emporté 6-3 dans une drôle d'atmosphère. Bref, un scénario cauchemardesque pour les Grenats, qui a fait enrager leur entraîneur, Laszlo Bölöni.

"Le Monsieur qui était là-bas, je ne veux pas l'appeler arbitre, il a fait son show"

Interrogé en conférence de presse sur le poids des décisions arbitrales dans le score final, l'entraîneur messin n'a pas mâché ses mots. "Bien sûr (que l'arbitrage nous fait perdre), c'est clair et net, a-t-il d'abord lancé. Le Monsieur qui était là-bas, je ne veux pas l'appeler arbitre, il a fait son show. Malheureusement, il fausse non seulement le résultat mais aussi le travail de beaucoup de gens. On avait très bien commencé, mais déjà comment on peut siffler ce premier penalty... Puis le carton jaune de (Kiki) Kouyaté est extrêmement discutable. Il ne le touche pas, le joueur fait le grand cinéma, il crie, il pleure... Je me demande comment il se prépare, ce mec veut être arbitre en première division ou il l'est déjà... Mon Dieu !"

Et de durcir le ton en pousuivant son propos: "Le deuxième penalty et l'exclusion... C'est 'No Comment'. Prends ton sifflet et mets-le quelque part, qu'on ne le revoie pas, et oublie-le. Je ne veux pas défendre impérativement mon équipe, mais normalement à la 20e minute il y a 3-0, même si peut-être qu'on n'aurait pas gagné. Si tu es arbitre, tu as un peu de pédagogie dans ta tête... Si je regrette l'absence de VAR en L2? Ah oui, énormément, bien sûr. C'est dommage, surtout quand on voit ce qu'il se passe dans le football français... (sur Alexandre Oukidja, sorti en larmes après son exclusion) Il est expulsé pour rien du tout, zéro erreur, et il va prendre quatre matches, ou cinq... Et celui-là (l'arbitre), il va être à la maison, tranquille."