Nancy: Pedretti quitte son poste d'entraîneur intérimaire

Nommé entraîneur intérimaire de Nancy fin septembre alors que le club est bon dernier de Ligue 2, Benoît Pedretti a décidé de quitter son poste au lendemain de la quatrième défaite d'affilée des Nancéiens face à Dijon.

Trois mois et puis s'en va. Nommé entraîneur intérimaire de l'AS Nancy-Lorraine fin septembre après le limogeage de Daniel Stendel, Benoît Pedretti a informé son président Gautier Ganaye qu'il quittait son poste ce mercredi, rapporte L'Est Républicain. L'ancien international français, entraîneur de la réserve, avait repris le club lorrain, qui n'avait pas gagné le moindre match en dix journées (quatre nuls, six défaites). L'ancienne légende du club n'a pas pu améliorer le bilan des Nancéiens en trois mois (deux victoires, deux nuls et cinq défaites).

Une dernière défaite fatale

Benoît Pedretti quitte donc Nancy avec une quatrième défaite consécutive dans les valises ce mardi face à Dijon (0-3). Nancy est toujours bon dernier de Ligue 2 avec 12 points en 19 journées et accuse neuf points de retard sur Valenciennes, 17e et premier non-relégable. Cette nouvelle intervient également après une improbable qualification en 16e de finale face à Troyes.

À huit contre onze, les Nancéiens ont réussi l'exploit d'éliminer le pensionnaire de Ligue 1 aux tirs au but. Ce départ de Pedretti change les plans des dirigeants lorrains, qui avaient émis leur volonté de prolonger sur le long terme l'ancien joueur de l'OL. Ils vont désormais devoir trouver un remplaçant en urgence, alors que Nancy reçoit Rennes le 2 janvier en Coupe de France.