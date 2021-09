Ligue 2: incidents avec les supporters, entraîneur viré... Nancy pique sa crise

Lanterne rouge de Ligue 2, Nancy a connu une fin de soirée houleuse contre Amiens (1-1). Des supporters lorrains ont interrompu le match en lançant des fumigènes sur la pelouse et l'entraîneur de l'ASNL, Daniel Stendel, a été mis à pied moins d'une demi-heure plus tard.

La tension ne retombe pas dans les tribunes du football français. Après une soirée de Ligue 1 riche en incidents mercredi, c'est en Lorraine que des débordements ont eu lieu vendredi soir.

Lanterne rouge de Ligue 2, Nancy a été tenu en échec par Amiens (1-1) alors que les Nancéiens ont joué 45 minutes à 11 contre 9, après les cartons rouges de Arokodare (43e) et Kader Bamba (45+3e) qui aurait insulté l'arbitre. La goutte d'eau de trop pour le public lorrain.

Dépités par l'incapacité de leurs joueurs à forcer la décision, des supporters ont craqué et envoyé plusieurs fumigènes sur la pelouse lors du temps additionnel (92e) provoquant l'interruption du match. Une suspension de courte durée : trois minutes plus tard, les deux équipes ont pu reprendre et terminer la rencontre.

L'entraîneur nancéien mis à pied

Furieux en tribunes, le kop nancéien a retrouvé de la voix pour étriller ses joueurs avec des chants insultants ("Vous êtes des m****** !") et des gestes obscènes en direction du terrain. Des supporters sont également descendus des tribunes, se rapprochant de la pelouse mais sans l'envahir.

La nuit a également été agitée en coulisses avec la mise à pied immédiate de l'entraîneur Daniel Stendel, annoncée sur Twitter moins d'une demi-heure après le coup de sifflet final. Benoît Pedretti assurera l'intérim pour une équipe qui n'a gagné aucun de ses dix premiers matchs de Ligue 2 (quatre nuls, six défaites).

La soirée de Ligue 2 s'est également mal finie plus au sud, à Pau, défait par Dunkerque (1-2). Une bagarre générale entre joueurs et staffs a éclaté en fin de match après un temps additionnel irrespirable (près de dix minutes).