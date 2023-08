"Quoicoubeh", l'AJ Auxerre cartonne avec une vidéo de Guy Roux sur TikTok

Pour la promotion de son nouveau compte TikTok, l'AJ Auxerre a fait appel à sa légende Guy Roux dans une courte vidéo humoristique qui fait beaucoup parler.

Déjà le meilleur coup de com' de la saison? L'AJ Auxerre régale les internautes avec une surprenante vidéo publiée mercredi soir et mettant en scène Guy Roux, son illustre entraîneur au millier de matchs dirigés entre 1961 et 2005.

"Je crée le compte TikTok de l'AJA", entend-on dire dans un premier temps l'ancien coach, tout sourire et assis sur un banc de touche, téléphone (à l'envers) à la main. "Quoi?", le relance alors l'auteur de la vidéo. Ce qui entraîne une réponse parfaitement inattendue dans la bouche de Guy Roux, 84 ans: "Quoicoubeh!"

Plus d'un million de vues

Pour celles et ceux qui n'auraient pas la référence, "quoicoubeh" est une étrange expression dénuée de sens qui est utilisée depuis plusieurs mois par tous les plaisantins voulant reprendre de volée un interlocuteur terminant une phrase par "quoi".

Grâce à ce clin d'oeil, l'AJ Auxerre, actuellement 9e de Ligue 2 après sa relégation la saison passée, a signé une belle petite opération de communication. Sur X (ex-Twitter), cette vidéo de 14 secondes a été vue plus d'un million de fois. Elle a aussi contribué à ce que plus de 5.000 personnes s'abonnent au compte TikTok du club en moins de 24 heures, et à montrer que Guy Roux est à la page.