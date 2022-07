Saint-Etienne: pourquoi la vente des Verts à Blitzer a capoté selon Romeyer

Interrogé lundi par Le Progrès, le co-président de l’AS Saint-Etienne, Roland Romeyer, est revenu sur l’échec de la vente du club du Forez à l’homme d’affaire américain David Blitzer.

Mais qui sera le nouveau patron des Verts ? Si Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, cherchent un acheteur pour reprendre le club aux dix titres de champion de France, la vente s’éternise, faute de candidat suffisamment fiable aux yeux de la direction stéphanoise. Avec le milliardaire américain David Blitzer, les Verts, rélégués en Ligue 2, pensaient pourtant avoir trouvé leur nouveau patron. Mais si l’opération rachat a bien été lancée, elle n’a pas abouti. Roland Romeyer est revenu sur les raisons de l’échec de ces négociations dans les colonnes du Progrès.

Une question de délais

"David Blitzer a formulé une offre non liante qui nous a semblé intéressante, à Bernard Caïazzo et à moi, et nous avons demandé à KPMG de lui donner un accès à la data room électronique afin qu’il formule une offre ferme, explique le co-président de l’ASSE. Toutefois, aucune n’a été déposée dans les délais auxquels il s’était engagé à nous la remettre. KPMG en a conclu que les termes de son offre non liante étaient devenus caducs et acté la fin des discussions avec lui. La période d’exclusivité est terminée. Aujourd’hui, Blitzer comme n’importe qui peut faire une offre ferme."

"Ma volonté de céder le club est ferme et irrévocable"

Si Saint-Etienne n’a pas trouvé de repreneur, la porte reste grande ouverte : "Je l’ai dit et je le répète une nouvelle fois : ma volonté de céder le club est ferme et irrévocable. (...) Mon seul souci est de trouver un successeur qui puisse assurer à long terme la pérennité du club et sauvegarder l’identité populaire de l’ASSE. N’oublions pas que les repreneurs de Bordeaux s’étaient d’abord intéressés à Saint-Etienne. J’avais d’ailleurs passé à l’époque une journée avec eux et décliné leur proposition", conclut le dirigeant stéphanois.