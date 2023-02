Sochaux: Sambou Yatabaré est sorti de prison

L'international malien de Sochaux (L2) Sambou Yatabaré, qui avait été incarcéré après une condamnation pour violences, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par la cour d'appel de Paris.

L'audience en appel sur l'affaire des violences qui remontent à 2017 se tiendra le 17 avril, selon la même source.

12 mois ferme en première instance

"Les juges d'appel ont considéré que les critères définis par la loi n'étaient pas réunis pour ordonner son incarcération et ont logiquement décidé de le libérer immédiatement", a déclaré son avocat, Amar Bouaou. "Sambou Yatabaré conteste vigoureusement les faits qui lui sont reprochés et fera valoir ses moyens de défense prochainement lors de l'examen au fond de son affaire, afin de rétablir la vérité et préserver sa probité", a poursuivi Me Bouaou.

Le footballeur, âgé de 33 ans, avait été condamné à 12 mois de prison ferme le 4 janvier pour avoir frappé en 2017 un policier en civil lors d'une altercation sur un parking de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, selon la radio France Bleu Belfort-Montbéliard.