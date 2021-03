Toulouse: "Accrocher la première ou deuxième place", Amine Adli ambitieux avant la fin de saison

Elu meilleur joueur de Ligue 2 au mois de janvier, l'attaquant de Toulouse est l'un des joueurs les plus en vue depuis le début de la saison. Une attention qui ne le détourne pas de son objectif principal: monter en Ligue 1.

Ses dribbles chaloupés font le bonheur des Toulousains. A 20 ans, Amine Adli est l'une des révélations de la saison en Ligue 2. Auteur de 7 buts, il concourt à la belle saison de Toulouse, 3e et bien placé pour remonter dans l'élite la saison prochaine. Au micro de RMC Sport, le Franco-Marocain a balayé de nombreux sujets: la saison du TFC, son parcours, la comparaison avec Ben Arfa.

Toulouse, objectif Ligue 1

''On est confiants. On a une bonne équipe. On va essayer de confirmer pour accrocher la 1ère ou 2e place. On a toujours été conscients qu’on avait de la qualité. Je pense qu’il y avait un traumatisme de l’année dernière, car on n’avait pas réussi à remporter de match. Mais avec les recrues qui sont arrivées avec un autre état d’esprit, sans avoir ce traumatisme-là que nous avions vécu, ça a bien pris. Cela nous a permis de gagner. ''

L'enfant de l'Hérault passé au centre de formation du TFC

"J’ai commencé à Pézénas (Hérault) dans la ville où j’ai toujours vécu. Ensuite, je suis allé à Béziers dans un club un peu plus huppé. Grâce à une belle saison en U13, j’ai eu l’opportunité de faire des tests dans plusieurs clubs professionnels. Ma venue au Téfécé a été une évidence pour moi et ma famille. Avec mon père, on a beaucoup discuté. Il a toujours été là depuis le début. Tous les week-ends, il était là. C’était pratiquement le deuxième coach. Il a toujours été derrière moi. Il a pensé que c’était un bon choix de rejoindre le Téfécé, où j'ai signé mon premier contrat."

La comparaison avec Ben Arfa

‘’ C’est une comparaison qui me plaît, mais je pense qu’il y’a une grosse différence entre lui et moi. C’est vraiment un pur talent, un vrai crack. Quand on nous compare à bons joueurs, ça veut dire que cela plait aux gens, mais faut faire attentio"''

Meilleur joueur de la saison, un trophée qui l'intéresse ?

"Je n’y pense pas du tout. Je continue à faire ma saison. J’essaie d’être le plus performant pour mon équipe. Le plus important, c’est de monter en Ligue 1. Les trophées individuels, cela vient après."