Ligue des champions: ce que prépare l'UEFA pour faire évoluer le fair-play financier

Après deux années noires (2020, 2021) à cause de la crise du Covid, le foot européen, qui a déploré une perte nette de 7 milliards d’euros au total, se prépare à une réforme du fair-play financier.

Alors que certaines spéculations laissaient entendre que le fair-play financier était en voie de disparition, l’UEFA veut montrer que ce dispositif est essentiel à la santé du foot européen et que sans lui (il est rentré en vigueur en 2010), plusieurs clubs n’auraient pas survécu à la crise du Covid.

L’instance européenne veut renforcer la maîtrise financière des clubs. Globalement, elle leur demande d’améliorer leurs capitaux propres. S’ils sont négatifs, ils devront les améliorer de 10% par an sous peine de sanctions. L’UEFA veut responsabiliser encore plus les propriétaires et actionnaires, renforcer leur solidité patrimoniale et faire en sorte que les pertes soient comblées par des fonds propres afin de réduire le plus possible le recours à la dette.

Contrôle des coûts sur l'année en cours et non plus avec un an de décalage

Selon les informations de RMC Sport, parmi les nouveautés prévues, l’UEFA veut contrôler les coûts sur l’année en cours et non plus avec un an de décalage en analysant les comptes de l’année précédente. Dans ces coûts, trois postes de dépenses seront particulièrement surveillés par l’ICFC (Instance de contrôle financier des clubs): la masse salariale, les indemnités de transferts et les commissions d’agents. Chaque club pourra investir un pourcentage maximum en fonction de son chiffre d’affaires.

Afin de permettre aux clubs d’atteindre ces objectifs, l’UEFA a décidé de doubler le déficit toléré sur trois ans en le passant de 30 à 60 millions d’euros, à condition qu’il reste toujours comblé par l’actionnaire. L’idée c’est de ne pas trop pénaliser des clubs qui rateraient une qualification européenne ce qui engendre un impact financier important. Mais si des clubs ne respectent pas ce nouveau règlement, le panel de sanctions restera sensiblement identique à ce qui existe aujourd’hui: amendes, interdiction d’inscrire certains joueurs sur la liste de Ligue des champions, réduction du nombre de joueurs sur cette liste, perte de points (il y aura un classement dans la première phase de la Ligue des champions à partie de 2024), exclusion de la compétition…

Le puissant syndicat des clubs européens ECA, présidé par Nasser Al-Khelaïfi approuve et soutient cette réforme même si certains détails doivent encore être discutés. L’UEFA souhaite accompagner du mieux possible les clubs dans la mise en œuvre de cette réforme qui devrait être votée avant la fin de saison, probablement lors du Comité exécutif du 10 mai prochain. Cette réforme rentrerait en vigueur dès le 1er juillet avec une période d’adaptation, tolérance et tests jusqu’en 2024, année du début du nouveau cycle (2024-2027) avec la nouvelle mouture de la Ligue des champions.