AC Milan-Inter: Dzeko, Mkhitaryan... l'entame de match complètement folle des Nerazzurri

Deux buts en onze minutes et déjà une avance 2-0 pour l'Inter face à l'AC Milan en demi-finale aller de Ligue des champions ce mercredi. Deux magnifiques buts qui rendent déjà la partie très compliquée pour les hommes de Pioli.

Une entame de match totalement folle. L'Inter mène déjà 2-0 face à l'AC Milan après dix minutes de jeu à San Siro, dans la demi-finale aller de Ligue des champions ce mercredi. Une réussite totale pour les Nerazzurri, qui ont vu Dzeko (8e) et Mkhitaryan (11e) enchaîner deux buts coup sur coup.

Deux golazos en 11 minutes

Edin Dzeko avait ouvert le score sur un geste de grande classe, reprenant d'une belle volée sur un corner de Calhanoglu (0-1, 8e). Réussissant à dominer Davide Calabria dans le duel sur le coup de pied arrêté, avant d'intercaler son pied devant le corps de l'Italien pour envoyer le ballon dans le but de Mike Maignan.

Un but qui ouvre la voie pour les hommes de Simone Inzaghi, puisque moins de trois minutes plus tard, Henrikh Mkhitaryan a doublé la mise et permis à l'Inter de déjà sceller une avance 2-0. Arrivant à pleine vitesse en direction de la surface des Rossoneri, il voit le ballon lui être remis en retrait par Federico Dimarco avant de s'engouffrer entre les deux défenseurs centraux de l'AC Milan.

Il vient percuter et envoyer une frappe puissante à droite du gardien français, qui malgré un plongeon du bon côté ne peut rien faire.

C'est la première fois dans son histoire que l'AC Milan concède deux buts dans les 11 premières minutes d'un match de Coupe d'Europe note d'ailleurs le spécialiste espagnol de la statistique MisterChip.