AC Milan-Inter: Origi explique la discussion dans le vestiaire milanais pour se relancer pour la demie retour

Sèchement battu par l’Inter Milan ce mercredi en demi-finale aller de Ligue des champions (2-0), l’AC Milan devra tout renverser au retour la semaine prochaine. Dans les rangs des Rossoneri, à l’image de Divock Origi, le rendez-vous est pris.

L’AC Milan va devoir sortir le grand jeu. Battus 2-0 ce mercredi soir par l’Inter Milan en demi-finale aller de Ligue des champions, les coéquipiers d'Olivier Giroud sont dans l'obligation de tout renverser mardi prochain au match retour (21h sur RMC Sport 1) pour espérer se qualifier en finale. Dès la fin du match à San Siro ce mercredi soir, les troupes étaient d’ores et déjà gonflées à bloc.

>> Revivez AC Milan-Inter Milan (0-2)

"On a essayé de calmer, de garder la perspective qu’il y a encore beaucoup à jouer. Il faut rentrer sur le terrain et être courageux, a lancé Divock Origi, attaquant de l’AC Milan, au micro de Canal+. On travaille pour des moments comme ça. Même si c’est difficile, on va essayer de faire du mieux possible."

"Ce n'est pas fini", prévient Mkhitaryan

Avec deux buts à remonter la semaine prochaine face à des Intéristes qui joueront cette fois-ci devant leurs supporters, la mission s’annonce délicate pour les hommes de Stefano Pioli. Mais pas impossible.

"Tous mes coéquipiers ont fait un grand travail, mais ce n'est pas fini, ce sera encore une bataille au retour, a acquiescé Henrikh Mkhitaryan, milieu de l'Inter Milan, sur Prime Video. Cela aurait été bien de marquer davantage de buts, on a eu des occasions pour, mais il faut malgré tout se satisfaire de ces deux buts. La finale ? On veut se concentrer sur le prochain match, à la fin on verra si on arrive en finale ou non."