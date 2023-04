AC Milan-Naples: le fils de Maradona se paie Théo Hernandez après son accrochage avec Lozano

Sur Instagram, Diego Armando Maradona Junior a fait référence à la défaite des Bleus en finale de la Coupe du monde contre l'Argentine pour se moquer de Théo Hernandez, après la victoire de l'AC Milan face à Naples (1-0) en Ligue des champions.

La scène a fait le tour des réseaux sociaux. Et elle symbolise bien le caractère volcanique de Theo Hernandez. Sa rage de vaincre, aussi. Mercredi, le défenseur français s’est chauffé avec Hirving Lozano lors du quart de finale aller de Ligue des champions remporté par l’AC Milan face au Napoli (1-0).

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

A la 42e minute de jeu, au duel avec le Mexicain, le latéral gauche s’est arraché pour l’empêcher de se retourner et récupérer la touche. Acclamé par le public bouillant de San Siro, le Milanais a exulté comme s’il venait de marquer, en hurlant au visage de Lozano, qui a répliqué en le repoussant avec ses bras.

Une référence à France-Argentine

Le ton est monté entre les deux joueurs et l’arbitre a dû intervenir pour les calmer. Ce petit accrochage n’a visiblement pas plu à… Diego Armando Maradona Junior. Le fils de l’idole argentine n’a pas hésité à chambrer le plus jeune des frères Hernandez. "Je ne me souviens pas de l’avoir vu comme ça en finale", a-t-il écrit ce vendredi dans une story Instagram, en référence à la dernière finale de la Coupe du monde perdue par Hernandez et les Bleus contre l’Argentine au Qatar.

Le post de Maradona Jr © Capture d'écran Instagram

Ces dernières semaines, Maradona Jr multiplie les messages de soutien pour Naples, où son père a évolué de 1984 à 1992, gagnant deux titres de champion d’Italie. Avec 16 points d'avance sur la Lazio à l’heure de recevoir Vérone samedi, l’équipe de Luciano Spalletti fonce vers son troisième titre que toute la ville attend depuis 33 ans et la période dorée de Maradona. En C1, elle tentera mardi de renverser Milan (21h), à domicile, pour rejoindre le dernier carré.