AC Milan: Theo Hernandez admet avoir eu un coup au "moral" après le Mondial

Passeur décisif pour Olivier Giroud lors de la victoire de l'AC Milan vendredi face au Torino (1-0), Theo Hernandez estime être sur la bonne voie après avoir enchaîné les prestations décevantes depuis la fin de la Coupe du monde.

Il y a ceux qui ont réussi à vite tourner la page, comme Randal Kolo Muani ou Dayot Upamecano, et ceux pour qui l’après-Coupe du monde au Qatar se révèle (beaucoup) plus compliqué à gérer. Theo Hernandez fait partie de la deuxième catégorie. Après la finale perdue par les Bleus contre l’Argentine le 18 décembre, le latéral gauche n’a pas pu beaucoup souffler.

"Je suis de retour"

De retour sur les terrains de Serie A dès le 4 janvier, il est apparu en grande difficulté, loin de son meilleur niveau, et pas aidé non plus par un collectif milanais à la peine, avec une série de sept matchs sans victoire toutes compétitions confondues en début d’année. Une terrible série qui a pris fin vendredi avec un succès 1-0 face au Torino en championnat. Avec un but d’Olivier Giroud sur un centre parfait… de Theo Hernandez.

"Après le Mondial, c'est vrai que j'ai connu une baisse de moral, mais maintenant je pense que je suis de retour", a confié le capitaine rossoneri au micro de DAZN. "Ce sont trois points importants. On arrivait de plusieurs matchs où on n'avait pas su bien jouer, mais avec cette victoire, je pense qu'on repart de l'avant. On est une équipe forte, unie, allons de l'avant", a-t-il ajouté, tout en se félicitant du retour dans le groupe de Zlatan Ibrahimovic pour la première fois de la saison, plus de huit mois après son opération à un genou : "C'est un entraîneur-joueur, c'est aussi grâce à lui que nous avons gagné !"

Le champion d'Italie en titre est remonté provisoirement à la troisième place, à quinze points du leader Naples, qui jouera dimanche contre la lanterne rouge, la Cremonese, et deux de l'Inter Milan (2e), qui se déplacement lundi sur le terrain de la Sampdoria. A quatre jours de recevoir Tottenham en huitième de finale de Ligue des champions, les tifosi ont retrouvé une équipe avec du caractère et des jambes.