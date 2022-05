Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne... on en est où de la course à la Ligue des champions ?

Les principaux championnats européens sont tous entrés dans leur dernière ligne droite, avec comme grand enjeu les places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions. Il reste du suspense à peu près partout.

FRANCE

Si on connaît depuis le 23 avril l'identité du champion, avec le dixième titre du PSG, le suspense reste total pour cette quête de la C1 avec deux derniers tickets à prendre. Sur une série exceptionnelle de huit succès, après avoir été longtemps mal embarqué, l'AS Monaco est provisoirement remonté à la deuxième place, à égalité de points (65) avec l'OM, qui compte toutefois un match en moins, celui à disputer dans l'après-midi à Troyes (17h05). Attention aussi à Rennes (4e, 62 points, 35 matchs), Strasbourg (5e, 60 points, 36 matchs) et Nice (6e, 60 points, 35 matchs). Tout pourrait se jouer lors des chocs à venir : Rennes-Marseille le 14 mai, Marseille-Strasbourg le 21 mai...

ANGLETERRE

C'est tout sauf une surprise : Manchester City et Liverpool participeront à la C1 cuvée 2022-2023. Les deux leaders de la Premier League, 83 points chacun en attendant le match des Skyblues face à Newcastle ce dimanche (17h30 sur RMC Sport), ne peuvent plus sortir du fameux "Big Four". Derrière, le Chelsea de Thomas Tuchel est idéalement placé pour compléter le podium. Arsenal, de retour en grande forme après avoir connu un passage à vide début avril, a l'avantage sur Tottenham pour la quatrième et dernière place. De son côté, Manchester United a dit adieu à la Ligue des champions après sa déroute samedi sur le terrain de Brighton (4-0).

ESPAGNE

En Liga, l'objectif de la Ligue des champions a déjà été rempli par le Real Madrid, sacré champion pour la 35e fois de son histoire, et par le Barça, assuré de terminer la saison dans le top 4 depuis son succès obtenu samedi face au Betis Séville de Nabil Fekir (2-1) au bout du temps additionnel. Les Blaugranas, deuxièmes avec 69 points, ne peuvent plus être rejoints pas le Betis, actuel cinquième avec 58 points, alors qu’il ne reste plus que trois journées de championnat. Vainqueurs de la Coupe du Roi il y a quinze jours, les Andalous se déplaceront mardi à Valence pour essayer de forcer le passage. Devant eux, on retrouve le FC Séville (3e, 64 points) et l'Atlético (4e, 61 points).

ITALIE

En Italie, les quatre équipes qualifiées pour la prochaine édition de la C1 sont déjà connues. Il s’agit de l’Inter, l’AC Milan, Naples et la Juve. Derrière ce top 4, la Lazio est bien partie pour décrocher un des deux billets en jeu pour la Ligue Europa. L’autre devrait se jouer entre la Roma, l’Atalanta et la Fio. Concernant la Ligue des champions, l’Italie a la chance d’avoir toujours quatre places qualificatives pour la phase de groupes, alors que ses clubs peinent régulièrement à franchir le cap des huitièmes. La Serie A avait été la grande gagnante de la réforme de la C1, entrée en vigueur lors de la saison 2018-2019. Elle ne comptait avant cela que deux places directes et une via les barrages.

ALLEMAGNE

C'est samedi prochain qu'aura lieu la 34e et dernière journée de Bundesliga, avec neuf matchs prévus en même temps à 15h30. On sait déjà que le Bayern Munich a remporté son dixième titre de champion d’Allemagne consécutif, le 32e de son histoire. Derrière le "Rekordmeister", le Borussia Dortmund terminera sur la deuxième marche du podium pour la sixième fois en dix ans. Le Bayer Leverkusen a lui assuré sa troisième place, en allant s'imposer à Hoffenheim samedi (4-2). La lutte pour la quatrième place, qui offrira le dernier ticket pour la Ligue des champions, reste ouverte. La bataille est féroce entre Fribourg, Leipzig et l'Union Berlin.

PORTUGAL, PAYS-BAS...

Au Portugal, le FC Porto (champion) et le Sporting (2e) ont d'ores et déjà obtenu leur accès direct à la phase de poules de Ligue des champions, tandis que Benfica, arrivé cette saison en quarts de finale de C1, est qualifié pour le 3e tour préliminaire de la compétition reine du football européen. Aux Pays-Bas, l’Ajax Amsterdam du partant Erik Ten Hag file tout droit vers un nouveau sacre - devant le PSV Eindhoven - et donc une nouvelle qualification pour la C1.