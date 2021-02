Atalanta-Real Madrid: polémique sur le carton rouge de Freuler pour une faute sur Mendy

Opposée au Real Madrid en huitième de finale aller de Ligue des champions ce mercredi soir (sur RMC Sport), l'Atalanta s'est retrouvée à dix dès la 17e minute, lorsque le milieu suisse Remo Freuler a pris un carton rouge assez sévère pour une faute sur Ferland Mendy.

Les nombreuses absences au Real Madrid ont fait couler beaucoup d'encre avant la rencontre, mais au moins, le club espagnol a pu jouer ce mercredi soir son 8e de finale aller de Ligue des champions contre l'Atalanta avec onze joueurs sur le terrain. Ce qui n'a pas été le cas de la formation italienne. Pas pendant 75 minutes, en tout cas.

Après un gros quart d'heure de jeu, Bergame s'est retrouvé à dix après l'exclusion, assez sévère, du milieu suisse Remo Freuler pour une faute sur Ferland Mendy.

Freuler en retard

Très en jambes en début de match, le latéral gauche français a mis le feu dans le camp italien à la 17e minute, en combinant bien avec Vinicius et en se rapprochant du but adverse. Mais alors qu'il s'apprêtait à entrer dans la surface, Mendy a été fauché par Freuler.

La faute de Freuler sur Mendy © RMC Sport

Si la faute est évidente, Freuler étant en retard, le carton rouge dégainé par Tobias Stieler l'est nettement moins. Parce que le geste n'est pas du tout dangereux, et parce que Mendy était tout de même excentré. Mais l'arbitre a semble-t-il jugé que le Suisse a anéanti une occasion de but, et n'a pas été contredit par ses assistants.

Quelques minutes plus tôt, l'Atalanta avait en revanche été épargnée par l'arbitrage sur une sortie plus que limite de Gollini face à Vinicius.